華為余承東：鴻蒙「HarmonyOS 5」終端設備數 已突破2300萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為常務董事、終端BG董事長余承東，22日發布HarmonyOS 6來了，而鴻蒙5（HarmonyOS 5）終端設備數已突破2,300萬。新華社
華為常務董事、終端BG董事長余承東，22日發布HarmonyOS 6來了，而鴻蒙5（HarmonyOS 5）終端設備數已突破2,300萬。新華社

華為常務董事、終端BG董事長余承東，22日發布華為的作業系統鴻蒙HarmonyOS 6來了，而鴻蒙5（HarmonyOS 5）終端設備數已突破2,300萬。如今互聯網龍頭應用已全面適配、迅速完善；中長尾應用也在加速衝刺。

余承東21日在個人微博預告，華為22日要發布鴻蒙作業系統6。該系統底座全部自研，取消先前「NEXT」尾碼，在流暢度、性能、安全、分散式能力、AI開放及毫秒級時延等方面顯著提升，並針對麒麟晶片深度優化，啟用全新UI，帶來全場景互聯體驗。

余承東在個人微博上表示，鴻蒙作業系統以超乎想像的速度持續反覆運算進化，秉持共建共用的初心，繁榮全新生態。千萬人砥礪前行，只為給用戶帶來易用、好用的全新體驗，打造更好看、更好用、更智慧、更安全、更絲滑的作業系統。

一些使用者提前使用反映，目前HarmonyOS 6的系統名稱已經取消「NEXT」尾碼，直接以HarmonyOS 6.0命名。

大陸首個國產移動作業系統「華為原生鴻蒙作業系統」，於2024年10月22日發布，這是繼蘋果iOS和安卓系統後，全球第三大移動作業系統。

市場調查機構CounterPoint Research於9月22日發布報告，稱在2025年第2季全球智慧手機銷量年增5%，其中安卓系統占比79%，蘋果 iOS 系統占比 17%，鴻蒙系統占比4%。

儘管安卓系統仍保持全球領先地位，但79%的市占為近年來第2季度的最低水準。分析認為，這一下滑主要受大陸市場競爭日益激烈，以及印度市場向高階機型轉型的影響。

與此同時，iOS系統在印度、中東和巴西等多個重點區域表現強勁，市占回升1個百分點。在主要市場美國和大陸，iOS繼續保持穩定增長勢頭。

鴻蒙系統在大陸市場持續擴大影響力，已連續6個季度市占超過iOS，穩居大陸第2大智慧手機作業系統位置。其中，華為Nova系列手機銷售貢獻顯著，Pura X折疊屏產品也獲得積極市場反映，進一步鞏固了品牌的整體競爭力。

此外，HarmonyOS 6在交互設計、性能優化、分散式能力等方面有諸多創新，帶來全新的互聯和智慧體驗，全場景體驗更易用，時延低達毫秒級。

