大陸9月青年失業率降至17.7% 官方：加大穩就業政策支持力度

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月下降1.2個百分點，也是2個月來首次降低。

大陸國家統計局人口與就業統計司司長王萍萍指出，當前外部不穩定不確定因素較多，就業結構性矛盾較為突出，部分地區、部分行業、部分群體就業仍面臨一定壓力。下階段要積極強化宏觀政策調節，致力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，進一步加大穩就業政策支持力度，推動就業形勢繼續保持穩定。

大陸國家統計局先前公布的數據顯示，9月全大陸城鎮調查失業率為5.2%，本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%，外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，均比上月下降0.1個百分點。

央視報導，最近一段時間以來，部委和地方政府在穩就業方面持續提出一系列舉措。大陸教育部22日發布，圍繞新能源汽車、先進軌道交通裝備、航空航太裝備、高檔數控機床與機器人、農機裝備、新一代資訊技術等6個先進製造業重點領域，「高技能人才集群培養計畫」正推進實施。

報導稱，「高技能人才集群培養計畫」改革彙集了150多家龍頭企業、67所高水準學校、15家全國性行業組織的1500多名大國工匠、技術骨幹、專業教師和行業專家共同參與，系統推進專業、課程、教材、教師、實習實訓5個職業教育教學關鍵要素聯動改革，推動技能人才培養由傳統知識傳授向綜合能力提升轉變。

在地方層面，山西省近期公布一系列創業利多政策，涵蓋貸款貼息、稅收減免、收費減免及一次性補貼等，為創業者紓困解難，全力支持創業帶動就業。

山西省人社廳網站發布的2025年高校畢業生就業創業補貼政策清單提到，高校畢業生創辦小微企業，且招用重點群體人數達到職工總數10%（超過100人的企業達到5%）並簽訂1年以上勞動合約，可申請最高人民幣400萬元的創業擔保貸款，享受財政貼息。自主創業的，可申請最高人民幣30萬元的創業擔保貸款。

湖南省委、省政府近日印發「關於深化改革創新促進高品質充分就業的若干政策措施」（簡稱「措施」），從構建就業友好型發展方式、塑造現代化人力資源、吸引集聚青年留湘來湘就業創業等7方面，推出27條政策舉措。

上述措施特別提到，湖南省屬及地方國有企業，要將每年新增崗位的60%以上用於招聘高校畢業生等青年人才。措施還提出，湖南將透過完善各級共擔風險的創業擔保貸款代償補償機制，探索建立創業失敗保障機制，鼓勵開發創業失敗補償等商業保險，引導青年積極投身創新創業。