陸商務部再出手！對美模擬晶片反傾銷問卷調查「37日內回覆」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
繼上月對原產於美國的進口相關模擬晶片（Certain Analog IC Chip）發起反傾銷立案調查後，大陸於10月22日又有新動作，大陸商務部貿易救濟調查局22日發布關於發放相關模擬晶片反傾銷案調查問卷的通知，要求相關利害關係方應按要求在問卷發放之日起37日之內如實填寫。（路透）

繼上月對原產於美國的進口相關模擬晶片（Certain Analog IC Chip）發起反傾銷立案調查後，大陸又有新動作， 大陸商務部貿易救濟調查局22日發布關於發放相關模擬晶片反傾銷案調查問卷的通知。要求相關利害關係方「應按要求，在問卷發放之日起37日之內如實填寫」。

通知指出，根據大陸「反傾銷條例」有關規定，發放反傾銷案調查問卷。調查問卷分為國外出口商或生產商問卷、大陸境內生產者問卷、大陸境內進口商問卷3類。有關答卷要求、提交方式及提交時限詳見各問卷。

通知稱，外國出口商或生產商應當按要求填寫國外出口商或生產商調查問卷。大陸生產者應當按照要求填寫境內生產者調查問卷；大陸進口商應當按照要求填寫大陸進口商調查問卷。

通知表示，問卷從22日開始發放，相關利害關係方應按要求在問卷發放之日起37日之內如實填寫，並提交完整準確的答卷。如在規定期限內未能按照問卷要求提供答卷，或存在大陸《反傾銷條例》第21條規定的其他情況，調查機關可以根據已經獲得的事實和可獲得的最佳資訊作出裁定。

先前在9月13日，大陸商務部發布公告稱，自2025年9月13日起，對原產於美國的進口相關模擬晶片進行反傾銷立案調查。公告稱，商務部於2025年7月23日收到江蘇省半導體行業協會，代表國內相關類比晶片產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口相關類比晶片進行反傾銷調查。商務部依據「反傾銷條例」有關規定，對申請人資格、申請調查產品有關情況、大陸同類產品有關情況、申請調查產品對境內產業影響、申請調查國家有關情況等進行了審查。

根據上述審查結果，依據「反傾銷條例」第16條的規定，商務部決定自2025年9月13日起對原產於美國的進口相關模擬晶片進行反傾銷立案調查。本次調查通常應在2026年9月13日前結束，特殊情況下可延長6個月。

反傾銷 美國 大陸商務部

