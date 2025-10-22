快訊

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

聽新聞
0:00 / 0:00

空巴天津再擴產能！第2條A320總裝線啟用 拚月產75架目標

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
空中巴士22日宣布在天津啟用第2條A320系列飛機總裝線，代表大陸布局再度升級，該新線預計將在2026年初全面投入營運。空中巴士執行長傅里（Guillaume Faury）表示，天津新線的加入，將為空巴實現到2027年A320系列月產能提升至75架的全球目標提供關鍵支撐。界面新聞
空中巴士22日宣布在天津啟用第2條A320系列飛機總裝線，代表大陸布局再度升級，該新線預計將在2026年初全面投入營運。空中巴士執行長傅里（Guillaume Faury）表示，天津新線的加入，將為空巴實現到2027年A320系列月產能提升至75架的全球目標提供關鍵支撐。界面新聞

空中巴士22日宣布在天津啟用第2條A320系列飛機總裝線，代表大陸布局再度升級，該新線預計將在2026年初全面投入營運。空中巴士執行長傅里（Guillaume Faury）表示，天津新線的加入，將為空巴實現到2027年A320系列月產能提升至75架的全球目標提供關鍵支撐。

業內人士分析，面對全球航空公司更新機隊、窄體市場持續旺盛的背景，空巴此舉將增強在亞洲，尤其是大陸市場的交付回應速度，與波音展開更為緊密的產能博弈。

界面新聞報導，第2條A320系列飛機總裝線，也是自2023年4月簽署擴建協議以來的重要成果，也恰逢空巴與大陸民航合作40周年。

該新線預計將在2026年初全面投入營運，目前首架飛機的總裝準備工作正在進行。隨著新設施的加入，空巴將在天津形成「雙線並行」格局，進一步提升貼近對中國大陸及亞太客戶的交付能力。

隨著這條新生產線的加入，空中巴士將在全球範圍內建成由10條總裝線組成的生產網路，其中4條位於德國漢堡、2條位於法國圖盧茲、2條位於美國莫比爾、2條位於大陸天津。

作為空巴全球第10條總裝線，該設施採用最新數位化與可持續工藝標準，包括使用可再生能源和地熱系統。這也反映出空客在全球範圍內推進綠色航空製造的戰略方向。

空巴天津總裝線自2008年啟用至今，已交付逾780架A320系列飛機，是中歐高階製造合作的重要樣本。而此次擴產背後，不僅是對大陸航空市場長期增長的押注，也離不開大陸本地供應鏈體系的穩定與成熟。

空巴 空中巴士 飛機

延伸閱讀

MLB／大谷翔平搭上前往多倫多飛機 藍鳥回憶當年夢醒時分

圖定中亞班列 天津首發

大陸多地有大到暴雨 北京、天津等地機場受影響

顏正國驚傳驟逝！最後貼文曝光 網友哀悼：偶像一路好走

相關新聞

陸商務部再出手！對美模擬晶片反傾銷問卷調查「37日內回覆」

繼上月對原產於美國的進口相關模擬晶片（Certain Analog IC Chip）發起反傾銷立案調查後，大陸又有新動作...

輝達攜手台積電「美製AI晶片」 陸國台辦批：出賣優勢產業

近期台美持續強化產業合作，尤其在晶片等領域，包括輝達發表與台積電合作的「Blackwell」晶片晶圓，代表首款美製AI晶...

陸房產、飯店海景房宣傳「能看到軍艦」 官方稱「觸碰國安紅線」

「海景第一排」是房地產的夢幻地段，常成為宣傳訴求，另外，有大陸個別飯店商家為提升關注度，提高房間預訂量，把「能清晰看到軍...

華為余承東：鴻蒙「HarmonyOS 5」終端設備數 已突破2300萬

華為常務董事、終端BG董事長余承東，22日發布華為的作業系統鴻蒙HarmonyOS 6來了，而鴻蒙5（HarmonyOS...

大陸9月青年失業率降至17.7% 官方：加大穩就業政策支持力度

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月下降1...

「申請稀土出口一律用中文」 北京這招改變世界商務通則

「要買稀土先學中文」，沒聽錯，全球各國要想買中國的稀土，得先把中文學好，用中文申請出口許可。這是中國商務部在10月9日對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。