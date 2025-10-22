空巴天津再擴產能！第2條A320總裝線啟用 拚月產75架目標

空中巴士22日宣布在天津啟用第2條A320系列飛機總裝線，代表大陸布局再度升級，該新線預計將在2026年初全面投入營運。空中巴士執行長傅里（Guillaume Faury）表示，天津新線的加入，將為空巴實現到2027年A320系列月產能提升至75架的全球目標提供關鍵支撐。

業內人士分析，面對全球航空公司更新機隊、窄體市場持續旺盛的背景，空巴此舉將增強在亞洲，尤其是大陸市場的交付回應速度，與波音展開更為緊密的產能博弈。

界面新聞報導，第2條A320系列飛機總裝線，也是自2023年4月簽署擴建協議以來的重要成果，也恰逢空巴與大陸民航合作40周年。

該新線預計將在2026年初全面投入營運，目前首架飛機的總裝準備工作正在進行。隨著新設施的加入，空巴將在天津形成「雙線並行」格局，進一步提升貼近對中國大陸及亞太客戶的交付能力。

隨著這條新生產線的加入，空中巴士將在全球範圍內建成由10條總裝線組成的生產網路，其中4條位於德國漢堡、2條位於法國圖盧茲、2條位於美國莫比爾、2條位於大陸天津。

作為空巴全球第10條總裝線，該設施採用最新數位化與可持續工藝標準，包括使用可再生能源和地熱系統。這也反映出空客在全球範圍內推進綠色航空製造的戰略方向。

空巴天津總裝線自2008年啟用至今，已交付逾780架A320系列飛機，是中歐高階製造合作的重要樣本。而此次擴產背後，不僅是對大陸航空市場長期增長的押注，也離不開大陸本地供應鏈體系的穩定與成熟。