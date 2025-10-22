富士康儲能專案年產能達到3GWh 打造全球首個「儲能燈塔工廠」

鴻海集團旗下儲能品牌「富儲科能」，21日在鄭州航空港舉行新品發布會。項目量產後，年產能將達到3GWh的規模，致力於成為「全球首個儲能燈塔工廠」。

陸媒證券時報報導，作為富士康集團「3+3+3戰略」下的產業新板塊，富儲科能依託富士康全球領先的精密製造與垂直整合能力，構建以上海研發中心、武漢試製中心、鄭州營運生產中心為核心的儲能產業閉環，集研發、製造、行銷於一體，是全球領先的儲能系統解決方案提供商。

富士康新能源電池行銷總監譚來安表示，鄭州基地具備源網側及工商業全場景產品的生產能力，產品可廣泛應用於科創園區、智慧製造、資料中心、軌道交通和零碳園區等多種場景，並支持刀片、方殼、軟包等各類電芯的系統集成與製造服務，同時相容大儲與工商儲的代工需求。

譚來安指出，儲能不是百米衝刺，而是長達10年、甚至更久的馬拉松。富士康2023年成立新事業總部、2024年設立新能源電池公司，是集團在「3+3+3戰略」下的關鍵落子，展現出真金白銀投入、穩步推進新能源產業的決心。

在產品層面，富儲科能提出「三高一長標準品，極簡運維更省心」理念，即高安全、高可靠、高效率、長壽命。以AIO產品為例，其綜合效率達91%，並透過熱管理優化與模組化設計，提升壽命與安全性。標準品戰略依託平台化技術與規模化製造，科學降本，讓利客戶。

發布會上，富儲科能發布多款產品，包括AIO系列261kWh/522kWh和4.32MWh分散式/組串式儲能系統。未來，富儲科能還將推出488kWh的AIO系統、6.25MWh及9.37MWh集裝箱系統等新品。其中，「能量巨獸9370」採用獨家專利「CTR+巧疊」技術，基於標準20尺貨櫃，最大容量達9.37MWh，比常規產品提升87%。

富士康新事業發展集團相關負責人表示，富士康儲能量產將進一步完善鄭州航空港新能源產業生態布局，加速帶動儲能上下游產業鏈集聚發展，為產業升級與綠色轉型注入新活力。未來，富士康將加快構建「全場景覆蓋+全球化服務」的儲能產品矩陣與營運網路，為全球客戶提供更安全、更高效、更經濟的解決方案，助力低碳可持續發展。