輝達攜手台積電「美製AI晶片」 陸國台辦批：出賣優勢產業

近期台美持續強化產業合作，尤其在晶片等領域，包括輝達發表與台積電合作的「Blackwell」晶片晶圓，代表首款美製AI晶片踏出關鍵一步。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在記者會上批評，台灣核心優勢產業被民進黨當局主動出賣，只會讓台灣更加任由美方宰割，進一步損害台灣企業、民眾的切身利益。朱鳳蓮還對大陸稀土管制可能影響台積電美國廠表示，兩岸攜手才是正道。

朱鳳蓮說，台積電在美國施壓、民進黨當局獻祭下逐步淪為「美積電」。

副總統蕭美琴稱，台灣承諾在美投資晶片，不僅台積電還包括產業生態系的其他部分，朱鳳蓮進一步抨擊，民進黨當局「無底線媚美跪美」，對美國的巧取豪奪一再妥協退讓，先是台積電，然後是整個產業鏈，終將是割肉飼虎、欲壑難填。

至於兩岸合作方面，陸方是否也會推出措施吸引台企？朱鳳蓮回應，大陸方面始終積極推動兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，將持續完善制度政策，支持台商台企融入新發展格局、參與高質量發展，為兩岸科技和產業合作開闢更加廣闊的新天地。

她說，相信廣大台商台企一定能在「中國式現代化」進程中找到創新舞台，不斷創造事業輝煌。

朱鳳蓮認為，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，規模效應和全產業鏈優勢持續凸顯，在全球產供鏈中占據不可取代的重要地位。所謂「去中國化」只會搬起石頭砸自己的腳。她並提到，正在召開的中共20屆四中全會，將對未來5年經濟和社會發展做出頂層設計和戰略擘畫，也必將為包括台企在內的各類市場主體，提供更加廣闊的發展空間和寶貴的發展機遇。

至於有外媒報導，若無法獲得大陸稀土，可能影響台積電亞利桑那州工廠產能，朱鳳蓮說，大陸主管部門此前已經就稀土出口管制事項明確表態，但她指，與大陸相向而行，深化兩岸融合發展、攜手共同抵禦外部風險挑戰才是正道。

同場記者會上，朱鳳蓮也回應台美軍事合作議題。如美國總統川普稱「中國不想對台灣發動進攻，在台灣問題上會與中國相處很好」，她回應，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，絕不允許民進黨當局勾連任何外部勢力把寶島變成「地獄」，美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止在台海拱火澆油。

她說，民進黨當局勾連外部勢力持續謀「獨」挑釁，是台海和平穩定的最大威脅。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，同時絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。