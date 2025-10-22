快訊

陸房產、飯店海景房宣傳「能看到軍艦」 官方稱「觸碰國安紅線」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
有大陸個別商家為提升關注度，提高飯店房間預訂量，把「能清晰看到軍港」當作噱頭進行宣傳，遭到大陸國安部示警批評。（圖／取自大陸國安部公眾號）
「海景第一排」是房地產的夢幻地段，常成為宣傳訴求，另外，有大陸個別飯店商家為提升關注度，提高房間預訂量，把「能清晰看到軍港、可近距離看到軍艦」當作噱頭進行宣傳，同時還大量上傳相關敏感目標、場所照片，大陸國安部22日稱，這種缺乏國家安全意識的行為已經洩露了國家秘密，觸犯國家安全紅線，違犯者將遭到國家安全機關依據「國家安全法」、「反間諜法」究責。

大陸國安部微信公眾號22日表示，在流量為王的當下，個別商家、博主為了吸引眼球，不惜在廣告和短視頻中嵌入敏感場所和內容來博取關注、擴大影響。殊不知，此類行為已經觸碰國家安全紅線，埋下失洩密隱患。近期，國家安全機關發現並查處多起違規商業廣告行為，個別商家涉嫌在廣告宣傳中發布敏感單位涉密資訊，給國家安全造成潛在危害。

大陸國安部批評，在城市化建設加速推進的今天，個別開發商為凸顯樓盤區位優勢，常以「臨近某重點單位」為賣點。甚至利用無人機進行航拍，並將違規拍攝到的地產周邊敏感單位及園區內部情況嵌入廣告宣傳視頻中，吸引購房者關注。這樣的「擦邊球」廣告行為，無意中將國家秘密暴露在網上，給境外間諜情報機關送上了「難得的大禮」。

大陸國安部強調，商業廣告不是法外之地，廣告行為應該處在保密和國家安全相關法律法規框架中，商家應該自律，切勿為了流量、利益出賣國家秘密。對於不當商業廣告行為危害國家安全的單位和個人，國家安全機關將依據「國家安全法」、「反間諜法」等法律法規追究責任。

