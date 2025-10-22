不放棄日本市場！比亞迪聯手永旺搶進大賣場 創電動車在日銷售新模式

儘管日本是全球最難入的汽車市場之一，然而比亞迪仍然沒有放棄日本市場。比亞迪和日本零售集團永旺（AEON）將在年底與達成銷售戰略聯盟。根據規劃，永旺首批將在全日本約30個商業設施和百貨商店內設置比亞迪電動汽車的銷售據點。永旺將透過自主設定價格、設置積分返還等一系列折扣和促銷激勵策略，讓消費者以約200萬日元（約新台幣41.2萬元）起售價購買比亞迪電動車。

分析認為，過去日本汽車製造商和關聯的經銷商門店在新車銷售服務、售後服務占有主導權，而比亞迪與永旺的零售合作模式，可能會改變上述日本汽車流通市場原本的格局，開創大陸電動汽車品牌在日銷售的新模式。

同時，永旺在日本374家門市擁有約2,500個純電動汽車充電樁，能夠帶動日本當地突破充電樁等基礎設施限制的障礙。

陸媒第一財經報導，具體而言，永旺將負責接收訂單、完成購車合約簽署等中間工作，同時，永旺還將與比亞迪日本經銷商合作，在賣場展示比亞迪電動汽車並推動購買。目前，永旺在日本擁有164家購物中心。未來，永旺的目標是實現對比亞迪電動汽車的自主進口和銷售。

售價方面，永旺也推出了一系列的補貼，消費者可以獲得永旺積分、家用充電樁安裝等優惠，折扣金額超10萬日圓（約新台幣2萬元），加上日本國家和地方政府補貼，購車優惠力度約為100萬日圓（約新台幣20.6萬元）。以比亞迪日本主力車型緊湊型純電SUV海豚為例，該車型售價299萬日圓（約新台幣61.5萬元），綜合上述補貼後的優惠售價約為200萬日圓（約新台幣41.2萬元）。

日本汽車流通協會和日本微型車協會聯合會公布的2025上半財年（4到9月）數據顯示，銷量排名前3位的車型仍是日系汽車，從第1位到第3位分別是本田的微型車「N-BOX」、鈴木的微型車「pacia」、豐田的小型車雅力士。銷量排名前10名中，有7款車型都隸屬於豐田（包括子公司大發）。

同期，日本純電動乘用車的境內銷量（含輕型汽車）約為2.85萬輛，年增3%，但在新車總銷量中的占比僅約1%，市占偏低。日本汽車進口商協會（JAIA）公布的9月進口車銷量（不含日系廠商）中，比亞迪和特斯拉2家電動汽車公司均創下歷史銷量新高。

其中，比亞迪日本9月銷量為802輛，年增3倍，占日本當月進口純電動汽車銷量約2成，暢銷車型包括海獅7和海豚。2026年，比亞迪還將發布專為日本市場開發1款純電動輕型汽車。

當前，比亞迪在日本已開設超過40家門市。而特斯拉從今年5月開始對主力車型「Model 3」實施最多55萬日圓（約新台幣11.3萬元）的降價，也穩定提高了該車型在日銷量。

但是，日本純電動市場銷量排在前列的仍是日系車，例如日產電動車 Sakura、Leaf、Ariya等車型。此外，日系車企也陸續推出電動汽車新車型，比如本田推出首款緊湊型電動車「N-ONE e:」，豐田與鈴木今年聯合推出電動輕型汽車。