歐盟將與陸「緊急會談」稀土管制 陸商務部長：近期管制是正常做法

據大陸商務部網站，大陸商務部部長王文濤21日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇視訊會談，關於稀土出口管制問題，王文濤稱，「中方近期措施，是依法依規完善中國出口管制體系的正常做法」。另外，雙方也將盡快在布魯塞爾召開「升級版」中歐出口管制對話機制會議。

同天，王文濤也應約與荷蘭經濟大臣卡雷曼斯通話，就安世半導體等問題交換意見。

路透報導，謝夫喬維奇21日與王文濤通電話，2人談了近2個小時。謝夫喬維奇在通話後召開記者會說，他已邀請王文濤在未來幾天訪問布魯塞爾，以尋求針對中國收緊稀土出口限制的「緊急解決方案」；王文濤已接受邀請，「因此我們的團隊將在7月中歐峰會後升級的出口管制對話框架下，與中方進行協商。」

據大陸商務部網站，王文濤與謝夫喬維奇21日視訊會談，就出口管制、歐盟對陸電動汽車反補貼案等中歐經貿重點議題深入交換意見。

王文濤表示，今年7月，第25次中歐領導人會晤成功舉行，9月，大陸總理李強再次會見歐委會主席馮德萊恩。中方願與歐方共同努力，積極落實中歐領導人經貿共識，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

至於稀土出口管制，王文濤稱，中方近期措施是依法依規完善中國出口管制體系的正常做法，「體現了中國維護世界和平穩定的大國擔當」，王文濤還表示，「中方致力於維護全球產供鏈安全穩定，一直為歐盟企業提供審批便利。」

至於安世半導體問題，王文濤表示，中方堅決反對泛化「國家安全」概念，稱希望歐方發揮重要的建設性作用，「敦促荷方堅持契約精神和市場原則，從維護全球產供鏈安全穩定的大局出發，盡快提出妥善解決辦法。」

據陸方新聞稿，謝夫喬維奇表示，歐方願與中方共同落實歐中領導人系列經貿共識，妥處經貿摩擦。「歐方理解中方出於國家安全和國際共同安全考慮，出台（公布）稀土相關出口管制措施」，謝夫喬維奇稱，措施實施過程中，希望中方可加快審批歐企申請；至於安世半導體問題，謝夫喬維奇回應，「歐方願在必要時積極協助荷中雙方加強溝通，盡快找到解決辦法，共同維護全球產供鏈穩定。」

同時，雙方就歐盟對陸電動汽車反補貼案等問題交換意見。

至於王文濤與卡雷曼斯通話，王文濤表示，中方高度重視中荷經貿合作。「荷方針對安世半導體採取的有關措施，嚴重影響全球產供鏈穩定。中方敦促荷方從維護全球產供鏈安全穩定的大局出發，秉持契約精神和市場化、法治化原則，盡快妥善解決問題，保護中國投資者合法權益，營造公平、透明、可預期的營商環境。」

據陸方公布新聞稿，卡雷曼斯稱，荷方高度重視荷中經貿關係，「願與中方密切溝通，為安世半導體問題尋找建設性的解決方案。」