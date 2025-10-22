人民幣攀逾一年高點 匯率穩定依舊是主基調

人民幣對美元中間價昨（21）日報7.0930，較上日調升43點，升值至去年10月15日以來新高，較路透預測偏強約290點，反映監管層穩市場預期的態度。

拉長時間來看，人民幣對美元中間價今年內漲幅已超900點。分析指出，雖然市場對人民幣的長期走勢持樂觀態度，但業內人士普遍認為，匯率穩定依舊是主基調。

香港經濟日報引述市場人士指出，第4季市場存在結匯需求，另外大陸本周召開四中全會，中美將展開新一輪談判，而且美國聯準會將進入降息周期，這些都有利於人民幣匯率保持穩中偏升走勢。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，人民幣匯率中間價走升的直接原因是前夜美元匯率下行，而近期外部波動加大，也需要相應增強穩匯市的力度。

北京日報指出，雖然市場對人民幣的長期走勢持樂觀態度，但業內人士普遍認為，匯率穩定依舊是主基調，雙向波動將成為常態。

中國人民銀行貨幣政策司負責人日前表示，匯率的影響因素是多元的，人民銀行將繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，強化預期引導，防範匯率超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。