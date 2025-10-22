快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

華為招募全球 AI 人才 余承東：構建領先世界大模型

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
華為宣布招募全球頂尖AI人才，目標打造世界一流的AI戰隊，構建領先世界的大模型。路透
華為宣布招募全球頂尖AI人才，目標打造世界一流的AI戰隊，構建領先世界的大模型。路透

華為宣布招募全球頂尖AI人才，目標打造世界一流的AI戰隊，構建領先世界的大模型。這也是華為產品投資評審委員會（IRB）主任余承東上任以來，發出的第一道AI人才招募令。

華為總裁任正非在9月底簽署最新人事令，正式任命余承東為IRB主任，其核心任務被定位為「帶領華為打贏AI關鍵戰役，取得全球領先地位」。

IRB機制將確保華為戰略資源高強度投向AI領域。目前余承東同時掌管華為終端BG（含手機、鴻蒙智行）與AI戰略。雙重角色有助於整合硬體生態如智慧汽車、作業系統，並與AI技術，形成「模型-應用-數據」閉環。

IT之家報導，在華為招聘發布資訊中，其對求職者有三點要求：學術先鋒、技術熱情、創新思維。余承東說：「胸懷王者氣，共攀最高峰，歡迎年輕、優秀、熱愛AI的你加入我們，一起打造世界最強的 AI」。

而在待遇方面，華為招聘表示，將提供行業內具有競爭力的薪酬。此外，華為還將為入職者提供攻克全球前沿AI技術難題、參與打造世界領先大模型專案的機會，並有機會與圖靈獎、菲爾茲獎獲得者共事。華為還將提供充足的算力，供入職者自由調度。

華為表示，此次招募的相關條件為2026/1/1-2026/12/31畢業的國內高校本科生與碩士研究生、2025/1/1-2026/12/31畢業的國內高校博士生與海外高校本碩博學生。

其中，大學及碩士職位招聘AI軟體工程師、AI演算法工程師、AI數據工程師等，博士職位招聘AI 演算法、大模型演算法、多模態演算法、大模型應用、機器學習等。工作地點有深圳、北京、上海、東莞、南京、武漢、杭州、西安等城市。

余承東 高校 職位

延伸閱讀

2分鐘讀國際新聞／2種AI工具 幫你輕鬆生成專屬3D模型公仔

「時代」公布年度最佳發明榜 DeepSeek、華為入選

南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

戒不掉？外媒披露華為最先進AI晶片 仍依賴台積電、三星零組件

相關新聞

綠色轉型 陸電動車充電設施大躍進

不久前的大陸十一黃金周假期期間，高速公路新能源汽車充電量達到1.23億千瓦時，日均充電量同比增長超45%，創歷史新高。大...

雅創電子「四年五並購」 規模擴張之下整合能力待考

10月21日早盤，A股三大指數延續上攻態勢。其中，汽車電子元器件廠商雅創電子（301099.SZ）盤中觸及20%幅度漲停！業界觀點認為，這與雅創電子“半導體佈侷+AI 戰略+存儲業務”等因素形成聯動效

先進養豬術 河南牧原顛覆傳統

河南南陽市的牧原肉食產業綜合體，從22頭豬開始，歷經33年發展，至今產業規模與科技含量顛覆傳統養豬業。牧原共矗立21棟6...

阿里、百度搶進 AI 眼鏡賽道 預計年底推出夸克、小度產品

大陸多家AI眼鏡廠商近期再邁入新品發布高峰。阿里夸克AI眼鏡將在今年底正式推出，近期流傳出電商預售介面的截圖，夸克AI眼...

學者看趨勢…美中競爭 全球AI系統碎片化

全球AI浪潮下，外界關注中美兩大國在AI領域的競爭會如何改變未來科技發展格局。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊昨（21）日...

TCL 華星建高世代 OLED 產線 採噴墨印刷製程

大陸面板廠TCL華星投資的廣州8.6代OLED產線（t8項目）昨（21）日正式開工，採用噴墨印刷製程，為全球第一條可望規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。