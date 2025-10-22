華為招募全球 AI 人才 余承東：構建領先世界大模型

華為宣布招募全球頂尖AI人才，目標打造世界一流的AI戰隊，構建領先世界的大模型。這也是華為產品投資評審委員會（IRB）主任余承東上任以來，發出的第一道AI人才招募令。

華為總裁任正非在9月底簽署最新人事令，正式任命余承東為IRB主任，其核心任務被定位為「帶領華為打贏AI關鍵戰役，取得全球領先地位」。

IRB機制將確保華為戰略資源高強度投向AI領域。目前余承東同時掌管華為終端BG（含手機、鴻蒙智行）與AI戰略。雙重角色有助於整合硬體生態如智慧汽車、作業系統，並與AI技術，形成「模型-應用-數據」閉環。

IT之家報導，在華為招聘發布資訊中，其對求職者有三點要求：學術先鋒、技術熱情、創新思維。余承東說：「胸懷王者氣，共攀最高峰，歡迎年輕、優秀、熱愛AI的你加入我們，一起打造世界最強的 AI」。

而在待遇方面，華為招聘表示，將提供行業內具有競爭力的薪酬。此外，華為還將為入職者提供攻克全球前沿AI技術難題、參與打造世界領先大模型專案的機會，並有機會與圖靈獎、菲爾茲獎獲得者共事。華為還將提供充足的算力，供入職者自由調度。

華為表示，此次招募的相關條件為2026/1/1-2026/12/31畢業的國內高校本科生與碩士研究生、2025/1/1-2026/12/31畢業的國內高校博士生與海外高校本碩博學生。

其中，大學及碩士職位招聘AI軟體工程師、AI演算法工程師、AI數據工程師等，博士職位招聘AI 演算法、大模型演算法、多模態演算法、大模型應用、機器學習等。工作地點有深圳、北京、上海、東莞、南京、武漢、杭州、西安等城市。