TCL 華星建高世代 OLED 產線 採噴墨印刷製程

大陸面板廠TCL華星投資的廣州8.6代OLED產線（t8項目）昨（21）日正式開工，採用噴墨印刷製程，為全球第一條可望規模化量產的8.6代印刷OLED產線，去年TCL華星5.5代印刷OLED產線已量產出貨，此次新建產線，意味著其印刷OLED產線在往更高世代發展。

TCL華星CEO趙軍在致辭中指出，傳統OLED製造多採用真空蒸鍍，成本高、材料利用率低、難以做大尺寸。而印刷OLED技術則如同「噴墨列印」般將有機發光材料精準塗布於基板，具有材料利用率高、良率提升潛力大、易於實現大尺寸和柔性化等優勢，被視為下一代顯示技術的重要方向。

t8項目由TCL華星與廣州市人民政府、廣州經濟技術開發區管理委員會共同出資建設，總投資金額約人民幣295億元（約合新台幣1,270億元）。該項目設計月加工玻璃基板（2290mm×2620mm）能力達2.25萬片，將加速推動印刷OLED技術在全球中高端市場的規模化落地。產品初期將優先應用於顯示器、筆記型電腦、平板等中尺寸領域，未來將拓展至車載顯示、醫療設備等高附加值場景。

隨著LCD市場飽和，大陸面板廠正轉向OLED領域，京東方、維信諾亦布局高世代產線。

10月17日，由維信諾和合肥國資持股的合肥國顯旗下8.6代AMOLED生產線項目全面封頂；京東方則已投資建設三條第六代柔性AMOLED生產線，去年第1季開工建設第8.6代AMOLED生產線項目，今年5月該8.6代生產線項目開始搬入設備。

研調機構Omdia數據顯示，去年大陸OLED廠商的全球市占率為46%，韓國廠商市占率為54%，其中柔性OLED領域，大陸廠商的市占率到57%。CINNO Research統計，2024年全球TFT-LCD和AMOLED面板產值合計1,200億美元，其中大陸面板企業產值約575億美元，占全球比重48%，有逐年升高趨勢。