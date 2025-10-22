快訊

先進養豬術 河南牧原顛覆傳統

聯合報／ 大陸中心／河南鄭州報導
牧原以科技創新引領養殖產業智慧化，圖為現代化豬舍。圖／本報河南鄭州傳真
河南南陽市的牧原肉食產業綜合體，從22頭豬開始，歷經33年發展，至今產業規模與科技含量顛覆傳統養豬業。牧原共矗立21棟6層樓房豬舍，年生豬出欄量突破210萬頭，展現養殖業現代化驚人成果。

「中國式現代化發展看河南」兩岸媒體團20日來到牧原肉食產業綜合體。記者們走進牧原，宛如進入高科技廠房。豬舍設有防壓欄，避免小豬吸奶時被母豬壓到，此外小豬較怕冷，在其上方設有暖燈。牧原集團以科技創新引領養殖產業智慧化、數位化、綠色化轉型，集成5G、大資料、雲計算、人工智慧等技術應用，提升傳統養殖業。負責人張龍飛受訪時表示，牧原致力提升豬肉的口感與香味，改進瘦肉率及肌肉脂肪，讓更多人吃到好豬肉。

牧原還運用綠色技術翻轉傳統養殖業，降低成本，善用土地，實現糞肥資源化利用，提升生產率，研發種養迴圈的綠色途徑。牧原肉食產業代表大陸畜牧業的技術飛躍，更為全球養豬產業提供轉型範本，可望引領更多傳統養殖業迎向未來。

媒體團接著來到醫聖張仲景故里西峽縣，仲景宛西製藥以醫聖張仲景命名，運用創新方式傳承千年中醫藥智慧，不僅是大陸最大的濃縮丸生產基地，更透過文化推廣與科技創新，讓傳統中醫藥走入現代生活。

此外，西峽縣憑藉香菇、獼猴桃等特色產業，創造年綜合產值亮眼成績。西峽香菇產業歷經技術革新，從早期的段木栽培轉型為標準化生產模式，以仲景食品最為知名，品牌總監屈雲鵬表示，仲景香菇醬以菇柄製成，營養高、富嚼性。

西峽擁有千年野生獼猴桃生長歷史，西樹公司是西峽縣集獼猴桃種植、儲藏、分選、包裝、鮮果銷售為一體的龍頭企業。

去年鮮果銷售產值逾1億人民幣，並指導果農推行生產智能化、果品品牌化等新型產業發展模式，帶動產業轉型升級。

豬肉 香菇 綠色

