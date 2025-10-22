快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

學者看趨勢…美中競爭 全球AI系統碎片化

經濟日報／ 記者黃雅慧／台北報導

全球AI浪潮下，外界關注中美兩大國在AI領域的競爭會如何改變未來科技發展格局。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊昨（21）日表示，中美AI競爭並非線性競賽，而是迂迴循環，透過「中國追趕、美國圍堵、中國跨越、發散到全球」等階段循環，期間會觸發圍堵、適應之間動態平衡。這讓全球AI系統更碎片化，不是更融合。

劉孟俊指出，大陸AI競爭是演化系統「共演化框架」，有後發優勢、武器化相互依存與科技跨越式發展等三優勢。且中國大陸動用所有資源來進行追趕，同時建立開放創新平台，讓阿里、騰訊與百度等民企參與。在方法上會採取跨越式發展，減少對高階GPU依賴，進行硬體替代，採用RISC-V框架等策略，市場上則把重點放在全球南方，推出價格便宜且「夠好」的解決方案。

也因此，劉孟俊說，未來全球南方不用大幅仰賴美國解決方案，未來會看到AI生態系不在是兩極化，不是美、中兩系統，全球南方也可以有自己的系統，呈現多極化市場格局。

換言之，中美AI競爭不是零和遊戲，會讓全球南方打造主權AI。從這個角度看，美國技術圍堵無法長久施行，美國得改變外交政策，未來全球治理不再是選擇立場，而是在碎片化生態系中，建立互通安全、資料安全、及可遵循的規範。

美國 中美 格局

延伸閱讀

NBA／新賽季各隊陣容公布 135名國際球員創歷年新高

美陸軍設施大升級需逾4兆資金 邀多家私募基金公司協助

美國拚鞏固加薩停火協議 副總統范斯抵以色列會談

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

相關新聞

綠色轉型 陸電動車充電設施大躍進

不久前的大陸十一黃金周假期期間，高速公路新能源汽車充電量達到1.23億千瓦時，日均充電量同比增長超45%，創歷史新高。大...

雅創電子「四年五並購」 規模擴張之下整合能力待考

10月21日早盤，A股三大指數延續上攻態勢。其中，汽車電子元器件廠商雅創電子（301099.SZ）盤中觸及20%幅度漲停！業界觀點認為，這與雅創電子“半導體佈侷+AI 戰略+存儲業務”等因素形成聯動效

先進養豬術 河南牧原顛覆傳統

河南南陽市的牧原肉食產業綜合體，從22頭豬開始，歷經33年發展，至今產業規模與科技含量顛覆傳統養豬業。牧原共矗立21棟6...

阿里、百度搶進 AI 眼鏡賽道 預計年底推出夸克、小度產品

大陸多家AI眼鏡廠商近期再邁入新品發布高峰。阿里夸克AI眼鏡將在今年底正式推出，近期流傳出電商預售介面的截圖，夸克AI眼...

學者看趨勢…美中競爭 全球AI系統碎片化

全球AI浪潮下，外界關注中美兩大國在AI領域的競爭會如何改變未來科技發展格局。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊昨（21）日...

TCL 華星建高世代 OLED 產線 採噴墨印刷製程

大陸面板廠TCL華星投資的廣州8.6代OLED產線（t8項目）昨（21）日正式開工，採用噴墨印刷製程，為全球第一條可望規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。