學者看趨勢…美中競爭 全球AI系統碎片化

全球AI浪潮下，外界關注中美兩大國在AI領域的競爭會如何改變未來科技發展格局。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊昨（21）日表示，中美AI競爭並非線性競賽，而是迂迴循環，透過「中國追趕、美國圍堵、中國跨越、發散到全球」等階段循環，期間會觸發圍堵、適應之間動態平衡。這讓全球AI系統更碎片化，不是更融合。

劉孟俊指出，大陸AI競爭是演化系統「共演化框架」，有後發優勢、武器化相互依存與科技跨越式發展等三優勢。且中國大陸動用所有資源來進行追趕，同時建立開放創新平台，讓阿里、騰訊與百度等民企參與。在方法上會採取跨越式發展，減少對高階GPU依賴，進行硬體替代，採用RISC-V框架等策略，市場上則把重點放在全球南方，推出價格便宜且「夠好」的解決方案。

也因此，劉孟俊說，未來全球南方不用大幅仰賴美國解決方案，未來會看到AI生態系不在是兩極化，不是美、中兩系統，全球南方也可以有自己的系統，呈現多極化市場格局。

換言之，中美AI競爭不是零和遊戲，會讓全球南方打造主權AI。從這個角度看，美國技術圍堵無法長久施行，美國得改變外交政策，未來全球治理不再是選擇立場，而是在碎片化生態系中，建立互通安全、資料安全、及可遵循的規範。