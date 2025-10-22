阿里、百度搶進 AI 眼鏡賽道 預計年底推出夸克、小度產品

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
隨著下半年更多廠商加入賽道，大陸AI眼鏡行業競爭格局將迎來新一輪重塑。 中新社
隨著下半年更多廠商加入賽道，大陸AI眼鏡行業競爭格局將迎來新一輪重塑。 中新社

大陸多家AI眼鏡廠商近期再邁入新品發布高峰。阿里夸克AI眼鏡將在今年底正式推出，近期流傳出電商預售介面的截圖，夸克AI眼鏡據報正加快量產中，但具體發售時間未定；而百度旗下的小度AI眼鏡亦計劃年底開售。隨著下半年更多廠商加入賽道，行業競爭格局將迎來新一輪重塑。

科創板日報報導，雷鳥眼鏡將在本周四（23日）發布全球首款支持HDR（高動態範圍成像）的智慧觀影眼鏡產品RayNeo Air 4；「AR四小龍」之一的影目科技16日已發布新一代AI智慧眼鏡INMO GO3，並宣布與騰訊、螞蟻集團、智譜AI等共建AI+AR原生內容生態。

據此前訊息，阿里夸克AI眼鏡將深度融合阿里及支付寶生態，具備通義千問大模型和夸克AI能力，還支持高德導航、支付寶看一下支付、淘寶比價、飛豬商旅提醒等；百度年內將發售的小度AI眼鏡曾在2024年百度大會上首度亮相，據當時官方介紹，小度AI眼鏡具備第一視角拍攝、邊走邊問、熱量識別、識物百科、視聽翻譯等功能。

字節跳動也探索AI眼鏡的研發。字節相關負責人8月曾回應，AI眼鏡相關產品處在早期探索階段，目前暫無發布計畫。

IDC中國分析師葉青清認為，在AI技術賦能、供應鏈優化、光學方案發展以及巨頭入局引領生態構建的共同驅動下，行業將進入快速發展階段。

雖然百鏡大戰在大陸是現在進行式，但市場對AI眼鏡充滿質疑，需求端認為殺手級應用未出現，生產與需求仍處於錯配；生產端上，多家新興AI眼鏡廠商面臨交付困境，比如Rokid Glasses於去年底發布，但直到6月才開啟首批交付。影目科技還為6月發貨延遲致歉。

DoNews引述業內人士說法稱，AI眼鏡廠商交付困難與供應鏈不成熟有關，比如原材料供應不足、生產製程複雜等，要實現大規模量產，需在光學材料國產化、製程自動化、算法輕量化三大方向取得突破。

IDC報告顯示，2025年上半年，全球AI眼鏡市場出貨量高達406.5萬副，年增64.2%。今年大陸智慧眼鏡市場全年出貨預計達到284.6萬副，年增116.4%。

