綠色轉型 陸電動車充電設施大躍進

不久前的大陸十一黃金周假期期間，高速公路新能源汽車充電量達到1.23億千瓦時，日均充電量同比增長超45%，創歷史新高。大陸國家能源局20日發布的數據顯示，截至2025年9月底，中國電動汽車充電基礎設施（槍）總數達1806.3萬個，同比增54.5%，是5年前10倍左右。高速公路建成充電設施超4萬個，是5年前的5倍。

其中，公共充電設施（槍）447.6萬個，同比增40%，公共充電樁額定總功率達到1.99億千瓦，平均功率約44.36千瓦；私人充電設施（槍）1358.7萬個，同比增60%，私人充電設施報裝用電容量達到1.20億千伏安。

中新社報導，在大陸，愈來愈多人開電動車出遠門，人們對新能源汽車的接受度持續提高。中國國家能源局電力司司長杜忠明此前指出，目前全球有一半以上的新能源汽車行駛在中國，綠色低碳的出行理念和能源消費方式已經深入人心。

「十四五」期間，大陸建成世界上數量最多、服務車型最廣、覆蓋面積最大的充電設施網絡。五年來，大陸充電基礎設施加速向一二線城市周邊、三四線城市以及公路沿線和農村鄉鎮等範圍延伸。農村充電點位不斷增加，97%的縣城以及80%的鄉鎮配建了公共充電設施。

中國電力企業聯合會副秘書長兼標準化管理中心主任劉永東指出，公共充電場景的大功率化水平不斷提升，新增直流充電單槍平均功率從2021年底的73.90千瓦提升到2025年6月的98.51千瓦，全國大功率充電設施已達到3.7萬台。

為進一步發展充電設施，大陸國家發改委、國家能源局等6部門近期發布《電動汽車充電設施服務能力「三年倍增」行動方案（2025—2027年）》。按該行動方案，到2027年底，中國全國範圍內將建成2800萬個充電設施，提供超3億千瓦的公共充電容量，滿足超過8000萬輛電動汽車充電需求，實現充電服務能力的翻倍增長。

報導稱，「十四五」是綠色低碳轉型最快的五年。大陸構建起全球最大、發展最快的可再生能源體系，可再生能源發電裝機占比由40%提升至60%左右，風電光伏每年新增裝機先後突破1億、2億、3億千瓦關口，實現台階式躍升發展。五年來，中國非化石能源發電量占比提高了5個百分點以上。風電光伏是主力軍，風光發電量在全社會用電量的占比由2020年的9.7%提高到2024年的18.6%。今年上半年，大陸全社會用電量新增部分都通過「風吹、日曬」獲得。