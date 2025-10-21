寧德時代700座巧克力換電站落成創紀錄

寧德時代的第700座巧克力換電站21日在山東濟南高新漢峪金谷站落成，不到一年時間就打造700座換電站創下業界紀錄，新設換電站持續加速度，預計年底要衝刺1,000座，明年目標2,500座。

澎湃新聞報導，寧德時代旗下主攻換電業務的子公司時代電服表示，巧克力換電已佈局全國39座城市，換電網路在核心城市群初具規模。長三角地區建成179座，覆蓋上海、杭州、無錫、蘇州、合肥等重點城市，基於縣域經濟發達的情況，向縣縣換電自由邁進；川渝地區落站123座；京津冀城市群佈局121座換電站；大灣區已落站116座，覆蓋廣州、深圳等7城。

值得關注的是，隨著寧德時代正式加碼佈局換電業務，換電站的建站速度也在持續刷新行業紀錄。此前行業最高建站速度落成1,000站耗時超四年時間，而巧克力換電則計畫用一年時間達成1,000座站的目標。

時代電服透露，年底將達到1,000座換電站，同時將進軍港澳，巧克力換電計畫2026年在全國超過120個城市建成2,500座以上換電站，中期目標為1萬座，最終目標則為3萬座至4萬座。

今年以來，寧德時代還通過與行業巨頭強強聯合，進一步布局產業生態。就在10月14日，京東汽車宣布，聯合時代電服和廣汽集團共同推出一款「國民好車」。寧德時代與京東達成戰略合作，整合電池技術與數智化供應鏈及全管道服務優勢，協同建立巧克力換電官方直銷管道，共同推廣車電分離模式，拓展巧克力換電整車銷售。

此外，寧德時代還與傳統能源巨頭中石化共建覆蓋全國的換電生態網路。目前，雙方合作的「巧克力換電站」與首座騏驥重卡換電站均已投入運營。

2024年年底的巧克力換電生態大會上，寧德時代正式向外界展示其大舉進入換電業務的決心。寧德時代董事長曾毓群宣布推出新一代巧克力換電解決方案，並啟動巧克力換電生態，他預估，到2030年，換電、家充、公共充電樁將三分天下。