不甩川普威脅！陸在地緣政治摩擦下 9月進口俄國原油月增4.3%

南華早報報導，在美國總統川普以關稅施壓各國不得購買俄羅斯原油下，中國9月自俄羅斯進口的原油量反較8月增加4.3%，顯見儘管美中存在地緣政治摩擦，中國仍願與俄羅斯保持貿易聯繫。相形之下，中國6月起已停購美國原油，數字歸零。

印度和中國是曾被川普（Donald Trump）點名不得購買俄羅斯原油，否則就要以高關稅制裁的2個最主要國家。

中國海關新公布的數據顯示，中國也在分散原油進口來源。與去年同期相較，9月份中國自印尼進口的原油暴增了72倍；自巴西進口的原油也激增156%；但自俄羅斯進口的原油反倒略減4.3%。

儘管如此，9月份俄羅斯依舊中國最大的原油進口國，總量達829萬噸，較8月增加4.3%，且占中國原油進口總量的17.5%。相形之下，儘管美國原油原本僅占中國進口總量的一小部分，但中國6月起即已暫停採購美國原油，導致進口數字歸零。

除原油外，報導引述中國海關數據指出，隨著中俄在跨國天然氣管線計畫的進展與深化合作，中國9月份自俄羅斯進口的液化天然氣，較去年同期增加1.9%。

報導提到，上述數據顯示，儘管美中存在地緣政治摩擦，中國仍願與俄羅斯保持貿易聯繫。

英國經濟學人資訊社（EIU）高級經濟學家許天辰對此表示，中國此時增購俄羅斯原油，可能是中國在與美國展開談判前的反抗行徑。除非川普願意取消所有對中國的關稅並解除對中企的制裁，否則看不出中國有什麼理由要放棄購買俄羅斯原油。