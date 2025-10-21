快訊

淹沒道路！花蓮馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時許溢流 台9線便道遭沖毀

蕭邦鋼琴大賽台裔奪冠！世界最強鋼琴為何都是亞洲人？

新壽掰掰？傳北市府「祕密基地」備案曝光 輝達已放棄T17、T18

聽新聞
0:00 / 0:00

不甩川普威脅！陸在地緣政治摩擦下 9月進口俄國原油月增4.3%

中央社／ 台北21日電
原油生產示意圖。路透
原油生產示意圖。路透

南華早報報導，在美國總統川普以關稅施壓各國不得購買俄羅斯原油下，中國9月自俄羅斯進口的原油量反較8月增加4.3%，顯見儘管美中存在地緣政治摩擦，中國仍願與俄羅斯保持貿易聯繫。相形之下，中國6月起已停購美國原油，數字歸零。

印度和中國是曾被川普（Donald Trump）點名不得購買俄羅斯原油，否則就要以高關稅制裁的2個最主要國家。

中國海關新公布的數據顯示，中國也在分散原油進口來源。與去年同期相較，9月份中國自印尼進口的原油暴增了72倍；自巴西進口的原油也激增156%；但自俄羅斯進口的原油反倒略減4.3%。

儘管如此，9月份俄羅斯依舊中國最大的原油進口國，總量達829萬噸，較8月增加4.3%，且占中國原油進口總量的17.5%。相形之下，儘管美國原油原本僅占中國進口總量的一小部分，但中國6月起即已暫停採購美國原油，導致進口數字歸零。

除原油外，報導引述中國海關數據指出，隨著中俄在跨國天然氣管線計畫的進展與深化合作，中國9月份自俄羅斯進口的液化天然氣，較去年同期增加1.9%。

報導提到，上述數據顯示，儘管美中存在地緣政治摩擦，中國仍願與俄羅斯保持貿易聯繫。

英國經濟學人資訊社（EIU）高級經濟學家許天辰對此表示，中國此時增購俄羅斯原油，可能是中國在與美國展開談判前的反抗行徑。除非川普願意取消所有對中國的關稅並解除對中企的制裁，否則看不出中國有什麼理由要放棄購買俄羅斯原油。

俄羅斯 美國 川普 美中 中俄

延伸閱讀

川普稱中共2027前不會攻台？ 李大中：想展現和習近平溝通無礙

高市早苗上任首場考驗！美日訂28日「川高會」 預料川普施壓這件事

控川普挾私怨報復 前FBI局長柯米請求撤銷起訴

川普立場又變 要求烏「凍結」戰線 堅持烏應割領土當終戰條件

相關新聞

曾是習近平訪越成果 越捷航空停租2架大陸C909客機…知情人士曝內情

路透社引述2名知情人士透露，越南越捷航空在中國國家主席習近平4月訪越後，向中國方面承租的2架C909客機已於18日停止租...

「要買稀土先學中文」 陸商務部再祭一招：申請稀土出口一律用中文

「要買稀土先學中文」，沒聽錯，全球各國要想買大陸的稀土，得先把中文學好，用中文申請出口許可。這是大陸商務部在10月9日對...

不甩川普威脅！陸在地緣政治摩擦下 9月進口俄國原油月增4.3%

南華早報報導，在美國總統川普以關稅施壓各國不得購買俄羅斯原油下，中國9月自俄羅斯進口的原油量反較8月增加4.3%，顯見儘...

和iPhone Air槓上！華為首款eSIM手機Mate 70 Air入庫 主打輕薄設計

雷科技報導，據數碼博主數碼閒聊站透露，華為Mate 70 Air現身電信終端庫，型號為SUP-AL90。這意味著，華為正...

大陸進出口商品交易會「去美元化」 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

中第3季GDP增4.8% 增速放緩…暗批「美濫施關稅」所致

中國國家統計局20日公布，第三季國內生產毛額（GDP）增長4.8%，較第二季下滑0.4個百分點，是今年以來最慢增速；前三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。