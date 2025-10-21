和iPhone Air槓上！華為首款eSIM手機Mate 70 Air入庫 主打輕薄設計

雷科技報導，據數碼博主數碼閒聊站透露，華為Mate 70 Air現身電信終端庫，型號為SUP-AL90。這意味著，華為正式進入超薄旗艦賽道，要跟蘋果iPhone Air正面交鋒了。

根據入庫資訊，Mate 70 Air配備6.9吋OLED螢幕，提供12+256GB和12+512GB兩種規格，出廠搭載鴻蒙5系統。配色有曜金黑、羽衣白和金絲銀錦三種可選。

另外有消息稱，Mate 70 Air將搭載Kirin9020（麒麟9290）系列晶片。

從流出的外觀資訊來看，Mate 70 Air延續了Mate系列經典的中軸對稱設計，背部的相機模組依然是辨識度拉滿的大星環，鏡頭中央是華為自研的影像品牌XMAGE標識。雖然產品庫還沒公布它的三圍資料，但既然名字裡帶了「Air」，那主打的就是一個輕薄設計。

在快充方面，雖然電信庫沒有明確給出快充數據，但多方消息稱支援66W有線快充。如果最終屬實，這個功率在當今旗艦機市場屬於主流水準，能保證不錯的充電速度。

不過，對Air設備來說，大家更期待的或許是在保證續航和性能的前提下，機身能薄到什麼程度。這就很考驗華為手機的內部結構設計和散熱技術。

值得一提的是，Mate 70 Air上架之際，正好趕上iPhone Air的熱度。有網友調侃這是「正面硬槓蘋果」。但兩者定位其實不同：iPhone Air追求極致輕薄，甚至犧牲了部分功能；而Mate 70 Air更像全能選手，在輕薄和性能之間尋找平衡。

作為華為可能首款eSIM機型，大家最關心的是：它會不會為了輕薄犧牲續航？畢竟過去不少超薄機型都曾在續航上翻車。如果華為能解決這個痛點，那這款新機絕對能成為爆款。另外，價格也是個關鍵因素，如果定價太高，大概率會成為又一台嘗鮮產品，難以普及；如果價格親民，說不定能帶動eSIM在大陸國內的普及速度。

雖然華為尚未公布具體發佈時間，但按照慣例，設備入庫就意味著離亮相不遠了。

值得注意的是，有消息稱Mate 80系列已備案，計畫11月亮相。不少博主猜測，這兩款新機將會在11月的鴻蒙星光盛典上正式發佈，畢竟華為已經官宣了11月28日的活動，到時候很可能會雙管齊下，新手機、新系統一起推。

華為Mate 70 Air的出現，進一步完善Mate 70系列的產品線，給了消費者更多元化的選擇。這也預示著，高端市場的競爭，正從單純的參數比拼，延伸到對機身形態、手感、設計美學的全方位考量。誰能在一款輕薄的機身裡塞入最均衡、最可靠的旗艦體驗，誰就能在接下來的競爭中佔據先機。

華為Mate 70 Air的到來，不僅是一款新機的亮相，更像是大陸國產手機技術的一次秀肌肉。eSIM的嘗試、鴻蒙系統的反覆運算，都在說明華為一直在探索新的可能性。