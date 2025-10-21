快訊

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸商務部的稀土出口管制公告的第六條規定，申請文件以中文為準。（大陸商務部網站截圖）
大陸商務部的稀土出口管制公告的第六條規定，申請文件以中文為準。（大陸商務部網站截圖）

「要買稀土先學中文」，沒聽錯，全球各國要想買大陸的稀土，得先把中文學好，用中文申請出口許可。這是大陸商務部在10月9日對全球發出的稀土出口管制公告（第61號）的第六條規定。

第61號公告的第六條規定是，境外特定出口經營者申請兩用物項（民用與軍用，現多指稀土）出口許可的有關文件以中文為準。

原本大家注意的是大陸對稀土出口管制的範圍與內容本身，近日才進一步發現，連申請規定都改了，改成了用中文書寫，而且不僅如此，連西方通用的word和PDF檔也規定以大陸國產軟體WPS格式申請（附件的物項列表）。

許多網評稱，表面看只是語言形式的變化，實際上這是話語權的一次反攻。過去幾十年，世界商務體系幾乎都在說英語，用西方的範本、軟體、邏輯，跟著西方的格式與規則走。這次大陸藉稀土牌順便改了西方通用的規則，這不只是語言問題，而是權力結構的改變，是改由大陸主導的信號彈。

未來，各國申請稀土出口得用中文書寫，中文簽字，還得看得懂中文格式上各種提供材料的要求，這意味著外國人第一次要在中文的語言體系裡做生意，走流程。

當申請書必須用中文寫，他們就需要請懂中文的人當翻譯，這樣思維的主導權就發生了轉移。語言背後是思想主權，格式背後是生態獨立。這一條規定，看似一行小字，其實是一次無聲的反擊。「想申請稀土出口，得先過中文這一關」。

相關新聞

「要買稀土先學中文」 陸商務部再祭一招：申請稀土出口一律用中文

「要買稀土先學中文」，沒聽錯，全球各國要想買大陸的稀土，得先把中文學好，用中文申請出口許可。這是大陸商務部在10月9日對...

港學者：陸「十五五規劃」主導第4次工業革命 與美平起平坐

中共20屆四中全會20日至23日在北京召開，會議將審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。香港學...

無懼美施壓？陸9月進口俄油量較上月增4.3%

美國正加緊圍堵俄羅斯能源收入，但大陸海關總署20日發布的數據顯示，大陸9月從俄羅斯進口原油較上月進一步增加。分析認為，大...

月球上的水從哪裡來？大陸從月壤中的隕石殘留物找答案

大陸「嫦娥六號」去年從月球背面採集月壤樣品帶回地球，並展開科學分析，大陸科學家最新發現，在樣品中識別出來自CI型碳質球粒...

曾是習近平訪越成果 越捷航空停租2架大陸C909客機…知情人士曝內情

路透社引述2名知情人士透露，越南越捷航空在中國國家主席習近平4月訪越後，向中國方面承租的2架C909客機已於18日停止租...

大陸進出口商品交易會「去美元化」 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

