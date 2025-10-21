「要買稀土先學中文」 陸商務部再祭一招：申請稀土出口一律用中文

「要買稀土先學中文」，沒聽錯，全球各國要想買大陸的稀土，得先把中文學好，用中文申請出口許可。這是大陸商務部在10月9日對全球發出的稀土出口管制公告（第61號）的第六條規定。

第61號公告的第六條規定是，境外特定出口經營者申請兩用物項（民用與軍用，現多指稀土）出口許可的有關文件以中文為準。

原本大家注意的是大陸對稀土出口管制的範圍與內容本身，近日才進一步發現，連申請規定都改了，改成了用中文書寫，而且不僅如此，連西方通用的word和PDF檔也規定以大陸國產軟體WPS格式申請（附件的物項列表）。

許多網評稱，表面看只是語言形式的變化，實際上這是話語權的一次反攻。過去幾十年，世界商務體系幾乎都在說英語，用西方的範本、軟體、邏輯，跟著西方的格式與規則走。這次大陸藉稀土牌順便改了西方通用的規則，這不只是語言問題，而是權力結構的改變，是改由大陸主導的信號彈。

未來，各國申請稀土出口得用中文書寫，中文簽字，還得看得懂中文格式上各種提供材料的要求，這意味著外國人第一次要在中文的語言體系裡做生意，走流程。

當申請書必須用中文寫，他們就需要請懂中文的人當翻譯，這樣思維的主導權就發生了轉移。語言背後是思想主權，格式背後是生態獨立。這一條規定，看似一行小字，其實是一次無聲的反擊。「想申請稀土出口，得先過中文這一關」。