快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

曾是習近平訪越成果 越捷航空停租2架大陸C909客機…知情人士曝內情

中央社／ 台北21日電
一架帶有越捷航空塗裝的中國商飛C909支線飛機停在越南河內內排國際機場的停機坪上。路透
一架帶有越捷航空塗裝的中國商飛C909支線飛機停在越南河內內排國際機場的停機坪上。路透

路透社引述2名知情人士透露，越南越捷航空在中國國家主席習近平4月訪越後，向中國方面承租的2架C909客機已於18日停止租用，也沒有直接購買的計劃。其中1人提到，停租的原因是高昂的營運成本及越南航空法規的監管限制。

根據報導，這2架C909客機的租約是半年，於10月18日到期，越捷航空（VietJet Air）隨即將這2架客機轉交給中國成都航空營運，雙方並已達成協議。越捷航空是越南的廉價航空公司。

報導提到，習近平今年4月14至15日訪問越南後不到1週，這2架C909飛機就在越南投入營運，凸顯了C909在越南首飛的政治意義，意在顯示這是深化中越兩國戰略和經濟關係的重要舉措。

儘管如此，上述2名消息人士提到，越捷航空選擇不延長租賃合約，且目前沒有向C909製造商中國商飛採購客貨機的計劃。其中1人表示，停租的原因與外國籍機組人員和維修相關的高昂營運成本，以及越南航空法規的監管限制有關。

但這2名消息人士均提到，這2架C909客機在越南飛行期間，並沒有出現運作上的問題。C909在越捷航空的最後一次飛行，是17日從昆島（Con Dao）飛返河內。

在此之前，越捷航空租用這2架C909，被視為是中國商飛的重大突破，因為這代表中國製民航機首度在越南國內線飛行。此前，中國商飛生產的民航機並未深度打入國際市場。

根據報導，越捷航空拒絕對這一消息發表評論；中國商飛則沒有回應路透社的查證。

C909原名ARJ21，是中國第1款實現商業化量產的噴射機，2016年投入營運，屬窄體客機，可搭載90名乘客，被定位為支線飛機，而東南亞是中國商飛一直鎖定的市場，先前已獲印尼、寮國航空業者採購並投入營運，並取得柬埔寨、汶萊業者的訂單。

越南 習近平 路透

延伸閱讀

鄭麗文：不怕貼標籤 當然要會習近平

美中貿戰未停 習近平免去李成鋼WTO代表職務

鄭麗文恐訪中？ 卓揆：期待對等交流

牛煦庭：見習近平要有代表性 鄭麗文已開始整合

相關新聞

「要買稀土先學中文」 陸商務部再祭一招：申請稀土出口一律用中文

「要買稀土先學中文」，沒聽錯，全球各國要想買大陸的稀土，得先把中文學好，用中文申請出口許可。這是大陸商務部在10月9日對...

港學者：陸「十五五規劃」主導第4次工業革命 與美平起平坐

中共20屆四中全會20日至23日在北京召開，會議將審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。香港學...

無懼美施壓？陸9月進口俄油量較上月增4.3%

美國正加緊圍堵俄羅斯能源收入，但大陸海關總署20日發布的數據顯示，大陸9月從俄羅斯進口原油較上月進一步增加。分析認為，大...

月球上的水從哪裡來？大陸從月壤中的隕石殘留物找答案

大陸「嫦娥六號」去年從月球背面採集月壤樣品帶回地球，並展開科學分析，大陸科學家最新發現，在樣品中識別出來自CI型碳質球粒...

曾是習近平訪越成果 越捷航空停租2架大陸C909客機…知情人士曝內情

路透社引述2名知情人士透露，越南越捷航空在中國國家主席習近平4月訪越後，向中國方面承租的2架C909客機已於18日停止租...

大陸進出口商品交易會「去美元化」 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。