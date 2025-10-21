曾是習近平訪越成果 越捷航空停租2架大陸C909客機…知情人士曝內情
路透社引述2名知情人士透露，越南越捷航空在中國國家主席習近平4月訪越後，向中國方面承租的2架C909客機已於18日停止租用，也沒有直接購買的計劃。其中1人提到，停租的原因是高昂的營運成本及越南航空法規的監管限制。
根據報導，這2架C909客機的租約是半年，於10月18日到期，越捷航空（VietJet Air）隨即將這2架客機轉交給中國成都航空營運，雙方並已達成協議。越捷航空是越南的廉價航空公司。
報導提到，習近平今年4月14至15日訪問越南後不到1週，這2架C909飛機就在越南投入營運，凸顯了C909在越南首飛的政治意義，意在顯示這是深化中越兩國戰略和經濟關係的重要舉措。
儘管如此，上述2名消息人士提到，越捷航空選擇不延長租賃合約，且目前沒有向C909製造商中國商飛採購客貨機的計劃。其中1人表示，停租的原因與外國籍機組人員和維修相關的高昂營運成本，以及越南航空法規的監管限制有關。
但這2名消息人士均提到，這2架C909客機在越南飛行期間，並沒有出現運作上的問題。C909在越捷航空的最後一次飛行，是17日從昆島（Con Dao）飛返河內。
在此之前，越捷航空租用這2架C909，被視為是中國商飛的重大突破，因為這代表中國製民航機首度在越南國內線飛行。此前，中國商飛生產的民航機並未深度打入國際市場。
根據報導，越捷航空拒絕對這一消息發表評論；中國商飛則沒有回應路透社的查證。
C909原名ARJ21，是中國第1款實現商業化量產的噴射機，2016年投入營運，屬窄體客機，可搭載90名乘客，被定位為支線飛機，而東南亞是中國商飛一直鎖定的市場，先前已獲印尼、寮國航空業者採購並投入營運，並取得柬埔寨、汶萊業者的訂單。
