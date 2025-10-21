大陸進出口商品交易會「去美元化」 人民幣結算升溫

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲等新興市場的客戶，主動提出用人民幣結算貿易訂單。

據報導，柴油發電機製造商、福州金鑰匙機電設備有限公司銷售負責人王琳麗表示，該公司在過去兩年的人民幣結算量明顯上升。她說，「來自印尼、馬來西亞以及哈薩克等中亞國家的客戶都要求我們使用人民幣進行貿易結算。我們也鼓勵這些市場的新客戶考慮使用人民幣。」

經濟觀察報也引述多名外貿業者表示，在其涉及到的出口業務領域，使用人民幣作為貿易結算貨幣的客戶、訂單量呈上升趨勢。

例如，主要出口家用吸塵器及其配件的「格潤德電氣」，其負責海外市場工作的馮益聰表示，該公司去年開拓的一個歐洲訂單目前使用人民幣進行貿易結算，且是由客戶提出。

具港資背景的電視機、顯示器等產品製造商「彩迅工業」，其負責俄羅斯市場的銷售代表稱，相關訂單原本全是美元結算，現在大概將至六成左右，人民幣占比越來越高。

但目前尚未有官方數據，顯示有多少交易採取人民幣結算。

香港文匯報也報導，此次廣交會掀起「人民幣結算熱」，許多企業主動「去美元化」，而中國人民銀行（大陸）與外國央行簽署的雙邊本幣互換協議，發揮了作用。

江門市千洋貿易有限公司業務副總監吳昊龍指出，過去南美客戶經常因為缺美元付不了貨款，人民幣互換機制出現後，這個問題有望解決。

據統計，今年內中國人民銀行已與八家外國央行簽署（含續簽）了雙邊本幣互換協議。截至今年9月30日，中國人民銀行已與32個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署有效雙邊本幣互換協議，總規模達人民幣4.5兆元。

