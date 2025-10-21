無懼美施壓？陸9月進口俄油量較上月增4.3%

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在美國加緊圍堵俄羅斯能源收入之際，大陸9月從俄羅斯進口原油量較上月增加4.3%。圖為位於河北省秦皇島市海港區的中俄東線天然氣管道。（新華社）
美國正加緊圍堵俄羅斯能源收入，但大陸海關總署20日發布的數據顯示，大陸9月從俄羅斯進口原油較上月進一步增加。分析認為，大陸此舉是在與美國進一步談判前「偏逆著來」，且表明儘管存在地緣政治摩擦，大陸仍願意維持與俄羅斯的貿易聯繫。

陸媒觀察者網引據香港南華早報報導，大陸9月從俄羅斯進口原油較8月增加4.3%，達828.7萬噸，占大陸當月原油進口比重17.5%，為最大供應來源，與去年同期相比則減少4.3%。隨著中俄跨境管線計畫取得進展，兩國合作不斷深化，大陸9月從俄羅斯進口液化天然氣總量較去年同期小幅增加1.9%。

同時，大陸積極拓寬能源供應管道，9月從印尼進口的原油量較去年同期激增約73倍；從巴西的進口量也大幅攀升156%。而大陸自6月起已暫停美國原油採購，不過此前美國原油在大陸總進口量中所占份額本就較小。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰認為，增加從俄羅斯購買原油是北京展現的姿態，在與美國進一步談判前偏逆著來（defiance）。他補充指，大陸沒有任何理由放棄俄羅斯原油，除非例如美國願意取消對大陸的所有關稅，並解除對大陸企業的制裁。

美國正加緊圍堵俄羅斯能源收入。美國總統川普15日稱，印度總理莫迪已承諾停止採購俄羅斯原油，並稱「現在我們也會讓中國採取同樣的行動」。川普隨後也警告印度，若繼續採購俄國原油，將面臨巨額關稅。

對於川普表態，及大陸購買俄羅斯石油是否成為中美貿易談判的議題之一，大陸外交部發言人林劍16日曾回應，大陸與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作正當合法，並批美方的做法是典型的單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產業鏈供應鏈的安全與穩定。

林劍強調，我們堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和長臂管轄。如果中方的正當權益受到損害，中方必將堅決反制，堅定維護自身的主權發展和安全利益。”

