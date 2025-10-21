中國宇樹科技推出新機器人H2 增設仿生人臉

中國宇樹科技20日正式發布新一代仿生人形機器人Unitree H2。其中最大亮點是首次新增仿生人臉設計，尺寸參數更契合人類身形比例，並且可完成舞蹈、武術等複雜連貫動作。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，宇樹科技20日在官方微博發布影片，展現新一代機器人Unitree H2。新產品的最大亮點是增設仿生人臉，擬人化的臉部設計，包括有眼睛、鼻子和嘴巴。

Unitree H2採用貼近真人的外觀設計，身高180公分、體重70公斤。根據官方演示影片，該機器人具備舞蹈、功夫表演等運動控制能力，也穿著服飾扮演模特兒走秀，穩定性與靈活性較前代產品Unitree H1有明顯升級。

目前宇樹科技暫未公布Unitree H2的具體硬體配置與技術參數，後續產品落地與應用場景規劃仍待進一步披露。