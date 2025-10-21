中國電商阿里巴巴與京東集團近期在港有大動作

中國兩大電商公司阿里巴巴和京東集團近期在香港都有大動作，其中阿里巴巴購入了多層商房，作為香港總部之用。至於京東集團，據報導，它計畫進軍香港保險業。

明報今天在報導中表示，京東集團近期「上天下地」全面攻港，繼早前收購了俗稱「平民超市」的香港佳寶連鎖店及在港開設「京東MALL」之後，最新是發展保險業。

報導引述消息指出，京東集團現正在港申請保險牌照；事實上，京東集團最近已在中國大陸及香港的招聘平台以「京東」、「京東保險」、「京東科技」等名義招聘保險員，似乎正準備建立自家保險團隊。

據報導，京東集團在大陸早已進軍金融行業，旗下京東金融的業務涉及消費借款、存款理財、基金等。

京東集團的競爭對手阿里巴巴近期也在港有頗大動作，它以港幣72億元（新台幣288億元）向文華東方國際集團購買了銅鑼灣港島壹號中心多層商房，作為香港總部之用，這是2021年以來香港最大宗商房交易。

有媒體分析，在美國新一輪關稅戰背景下，為抗衡貿易戰壁壘，大陸企業「出海」勢頭強勁，而在港府政策推動下，有越來越多的大陸企業選擇在港設立區域總部擴展業務，以便拓展國際市場，這些企業更涵蓋科技、電動車、金融、醫藥等不同領域。