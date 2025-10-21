快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

港學者：陸「十五五規劃」主導第4次工業革命 與美平起平坐

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共20屆四中全會將審議「十五五」規畫，香港學者認為，這次部署重中之重的是「以人工智慧為主導的第四次工業革命」，「要至少與美國平起平坐，甚至在某些方面成為領導者」。(路透)
中共20屆四中全會將審議「十五五」規畫，香港學者認為，這次部署重中之重的是「以人工智慧為主導的第四次工業革命」，「要至少與美國平起平坐，甚至在某些方面成為領導者」。(路透)

中共20屆四中全會20日至23日在北京召開，會議將審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。香港學者認為，這次部署重中之重是「以人工智慧為主導的第四次工業革命」。在這次人工智慧革命中，大中國陸將不再是追隨者，「要至少與美國平起平坐，甚至在某些方面成為領導者」。

香港星島日報21日報導，香港城市大學全球化與商業教授劉寧榮表示，根據中共二十大報告，到2035年中國基本實現社會主義現代化，因此未來10年能否完成使命，「十五五」規畫至關重要，且這還關係到在中美競爭與共存中，大陸經濟能否在總量上實現突破、甚至超越。

劉寧榮認為，「十五五」規畫重中之重的是「以人工智慧為主導的第四次工業革命」。他指出，近代中國錯過了第一次和第二次工業革命，雖未錯過第三次工業革命，即網際網路為主導的科技革命，但也並非主導。

他接著指，目前大陸在新能源汽車、鋰電池、太陽能光電板等領域已取得樂觀發展，而在第四次人工智慧革命中，「大陸不再是追隨者，要至少與美國平起平坐，甚至在某些方面成為領導者」，這將對大陸經濟產生翻天覆地的巨大衝擊。

劉寧榮研判，現階段大陸「內循環」戰略的重要性日益凸顯，剛提出時備受質疑的「一帶一路」，也對大陸的對外經濟合作起到關鍵作用，因此在全球化受到巨大衝擊的情況下，大陸如何促進全球化步入下一個新階段，大陸企業如何在全球布局步入跨國企業時期，亦是「十五五」規畫的關注重點。

劉寧榮表示，過去10年「中國製造」取得了顯著成就，已進入世界製造大國行列，但「如果不能成為強國，只是大國，這是不夠的」，因此要在2035年成為世界製造強國仍需努力。

他並點出，這10年大陸經濟轉型面臨困難，如房地產轉型痛苦，刺激內需成效不夠，需建立更好的養老福利制度等，要在經濟結構上進一步優化。另外，各地保護主義嚴重的問題亟待解決，應該更好的競爭而不是內卷。

在四中全會召開之際，人民日報21日頭版刊登「新質生產力點燃高質量發展新引擎」文章，內容即提到，十五五時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置。當前外部衝擊影響加大，內部困難挑戰依然較多，「迫切要求以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性」。

香港城市大學 中共二十大

延伸閱讀

光電板回收費用 擬提高

陸上季GDP增長4.8% 增速放緩

陸70城商品住宅價格下探 房市復甦恐再等兩年

大陸半導體業加速國產化 士蘭微砸840億元 建12英吋類比晶片產線

相關新聞

港學者：陸「十五五規劃」主導第4次工業革命 與美平起平坐

中共20屆四中全會20日至23日在北京召開，會議將審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。香港學...

月球上的水從哪裡來？大陸從月壤中的隕石殘留物找答案

大陸「嫦娥六號」去年從月球背面採集月壤樣品帶回地球，並展開科學分析，大陸科學家最新發現，在樣品中識別出來自CI型碳質球粒...

陸上季GDP增長4.8% 增速放緩

大陸國家統計局昨（20）日公布，第3季國內生產毛額（GDP）增長4.8%，較第2季下滑0.4個百分點，是今年以來最慢增速...

「AI+汽車」浪潮 重塑產業格局

全球汽車產業正經歷著由人工智能技術驅動的深刻變革。從本周北京舉行的2025世界智能網聯汽車大會可以看到，「AI+汽車」正...

連貝克漢也瘋狂 Labubu萌翻全球救了中國出口？

根據中國大陸海關總署公布的數據，今年9月，中國大陸出口較去年同期增長8.3%，增幅高於8月的4.4%，來到近六個月最高。大陸海關總署副署長王軍表示，近年來不少中國「潮品」受到海外消費者青睞，已經成為中國外貿出口的新亮點。 所以萌翻全球的Labubu，救了中國的出口？

陸各線城市 9月房價環比下降

大陸國家統計局20日發布房地產相關數據，2025年9月份，中國70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。