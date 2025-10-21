港學者：陸「十五五規劃」主導第4次工業革命 與美平起平坐

中共20屆四中全會20日至23日在北京召開，會議將審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。香港學者認為，這次部署重中之重是「以人工智慧為主導的第四次工業革命」。在這次人工智慧革命中，大中國陸將不再是追隨者，「要至少與美國平起平坐，甚至在某些方面成為領導者」。

香港星島日報21日報導，香港城市大學全球化與商業教授劉寧榮表示，根據中共二十大報告，到2035年中國基本實現社會主義現代化，因此未來10年能否完成使命，「十五五」規畫至關重要，且這還關係到在中美競爭與共存中，大陸經濟能否在總量上實現突破、甚至超越。

劉寧榮認為，「十五五」規畫重中之重的是「以人工智慧為主導的第四次工業革命」。他指出，近代中國錯過了第一次和第二次工業革命，雖未錯過第三次工業革命，即網際網路為主導的科技革命，但也並非主導。

他接著指，目前大陸在新能源汽車、鋰電池、太陽能光電板等領域已取得樂觀發展，而在第四次人工智慧革命中，「大陸不再是追隨者，要至少與美國平起平坐，甚至在某些方面成為領導者」，這將對大陸經濟產生翻天覆地的巨大衝擊。

劉寧榮研判，現階段大陸「內循環」戰略的重要性日益凸顯，剛提出時備受質疑的「一帶一路」，也對大陸的對外經濟合作起到關鍵作用，因此在全球化受到巨大衝擊的情況下，大陸如何促進全球化步入下一個新階段，大陸企業如何在全球布局步入跨國企業時期，亦是「十五五」規畫的關注重點。

劉寧榮表示，過去10年「中國製造」取得了顯著成就，已進入世界製造大國行列，但「如果不能成為強國，只是大國，這是不夠的」，因此要在2035年成為世界製造強國仍需努力。

他並點出，這10年大陸經濟轉型面臨困難，如房地產轉型痛苦，刺激內需成效不夠，需建立更好的養老福利制度等，要在經濟結構上進一步優化。另外，各地保護主義嚴重的問題亟待解決，應該更好的競爭而不是內卷。

在四中全會召開之際，人民日報21日頭版刊登「新質生產力點燃高質量發展新引擎」文章，內容即提到，十五五時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置。當前外部衝擊影響加大，內部困難挑戰依然較多，「迫切要求以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性」。