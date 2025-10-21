快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

聽新聞
0:00 / 0:00

月球上的水從哪裡來？大陸從月壤中的隕石殘留物找答案

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
由中國科學院廣州地球化學研究所院士徐義剛等組成的團隊，通過對嫦娥六號2克月壤樣品的科學研究，識別出來自CI型隕石的撞擊殘留物，為未來月球水資源分布和演化研究提供了新方向。圖為科研人員在月球樣品實驗室展示嫦娥六號月球樣品。資料照。（新華社）
由中國科學院廣州地球化學研究所院士徐義剛等組成的團隊，通過對嫦娥六號2克月壤樣品的科學研究，識別出來自CI型隕石的撞擊殘留物，為未來月球水資源分布和演化研究提供了新方向。圖為科研人員在月球樣品實驗室展示嫦娥六號月球樣品。資料照。（新華社）

大陸「嫦娥六號」去年從月球背面採集月壤樣品帶回地球，並展開科學分析，大陸科學家最新發現，在樣品中識別出來自CI型碳質球粒隕石的撞擊殘留物，而此前在月球樣品中檢測到的具有正氧同位素特徵的水，很可能來自這類隕石的撞擊貢獻，這將為未來月球水資源分布和演化研究提供了新方向。

綜合新華社、中新社報導，由中國科學院廣州地球化學研究所院士徐義剛等組成的團隊，通過對嫦娥六號2克月壤樣品的科學研究，識別出來自CI型隕石的撞擊殘留物。該成果已於10月21日凌晨3時發表於國際學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

研究人員表示，隕石被譽為「太陽系的信使」，是研究行星形成和演化歷史的重要對象。但由於地球大氣層和地質活動的影響，絕大多數隕石難以完好保存，尤其是CI型碳質球粒隕石，在地球隕石記錄中占比不足1%。而月球因缺乏大氣和地質活動，成為保存隕石撞擊痕跡的「天然檔案館」。

CI型碳質球粒隕石的母體小行星主要分布在外太陽系，富含水和有機質等生命關鍵物質。研究人員指出，月壤中發現的這些碎片，是CI型碳質球粒隕石母體撞擊月球表面，發生熔融後快速冷卻結晶的產物。

研究人員表示，此次研究系統建立起識別地外樣品中隕石物質的方法，該發現不僅表明外太陽系物質可以向內太陽系遷移，刷新了太陽系物質遷移理論，也為未來月球水資源分布和演化研究提供了新方向。

大陸探月工程「嫦娥六號」去年6月實現世界首次月球背面採樣返回地球，共計帶回1,935.3克月背樣品。

隕石 科學家 太陽系

延伸閱讀

大陸半導體業加速國產化 士蘭微砸840億元 建12英吋類比晶片產線

大陸新一輪降息降準將啟動

地球逐漸失去光亮 NASA示警：暖化速度恐遠超出預期

蟲洞現身？宇宙超稀有「奇異電波圈」影像曝 距地球75億光年史上最遠

相關新聞

港學者：陸「十五五規劃」主導第4次工業革命 與美平起平坐

中共20屆四中全會20日至23日在北京召開，會議將審議「十五五規畫」，即2026年至2030年的經濟社會發展藍圖。香港學...

月球上的水從哪裡來？大陸從月壤中的隕石殘留物找答案

大陸「嫦娥六號」去年從月球背面採集月壤樣品帶回地球，並展開科學分析，大陸科學家最新發現，在樣品中識別出來自CI型碳質球粒...

陸上季GDP增長4.8% 增速放緩

大陸國家統計局昨（20）日公布，第3季國內生產毛額（GDP）增長4.8%，較第2季下滑0.4個百分點，是今年以來最慢增速...

「AI+汽車」浪潮 重塑產業格局

全球汽車產業正經歷著由人工智能技術驅動的深刻變革。從本周北京舉行的2025世界智能網聯汽車大會可以看到，「AI+汽車」正...

連貝克漢也瘋狂 Labubu萌翻全球救了中國出口？

根據中國大陸海關總署公布的數據，今年9月，中國大陸出口較去年同期增長8.3%，增幅高於8月的4.4%，來到近六個月最高。大陸海關總署副署長王軍表示，近年來不少中國「潮品」受到海外消費者青睞，已經成為中國外貿出口的新亮點。 所以萌翻全球的Labubu，救了中國的出口？

陸各線城市 9月房價環比下降

大陸國家統計局20日發布房地產相關數據，2025年9月份，中國70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。