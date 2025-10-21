月球上的水從哪裡來？大陸從月壤中的隕石殘留物找答案

大陸「嫦娥六號」去年從月球背面採集月壤樣品帶回地球，並展開科學分析，大陸科學家最新發現，在樣品中識別出來自CI型碳質球粒隕石的撞擊殘留物，而此前在月球樣品中檢測到的具有正氧同位素特徵的水，很可能來自這類隕石的撞擊貢獻，這將為未來月球水資源分布和演化研究提供了新方向。

綜合新華社、中新社報導，由中國科學院廣州地球化學研究所院士徐義剛等組成的團隊，通過對嫦娥六號2克月壤樣品的科學研究，識別出來自CI型隕石的撞擊殘留物。該成果已於10月21日凌晨3時發表於國際學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

研究人員表示，隕石被譽為「太陽系的信使」，是研究行星形成和演化歷史的重要對象。但由於地球大氣層和地質活動的影響，絕大多數隕石難以完好保存，尤其是CI型碳質球粒隕石，在地球隕石記錄中占比不足1%。而月球因缺乏大氣和地質活動，成為保存隕石撞擊痕跡的「天然檔案館」。

CI型碳質球粒隕石的母體小行星主要分布在外太陽系，富含水和有機質等生命關鍵物質。研究人員指出，月壤中發現的這些碎片，是CI型碳質球粒隕石母體撞擊月球表面，發生熔融後快速冷卻結晶的產物。

研究人員表示，此次研究系統建立起識別地外樣品中隕石物質的方法，該發現不僅表明外太陽系物質可以向內太陽系遷移，刷新了太陽系物質遷移理論，也為未來月球水資源分布和演化研究提供了新方向。

大陸探月工程「嫦娥六號」去年6月實現世界首次月球背面採樣返回地球，共計帶回1,935.3克月背樣品。