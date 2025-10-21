陸第三季GDP年增4.8％ 今年最低

大陸國家統計局昨公布，大陸第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率百分之四點八，較第二季下滑○點四個百分點，是今年以來最慢增速，官方將增速放緩的部分原因歸咎美國，指個別國家濫施關稅，國際經貿增長不穩定性加大，使發展面臨的外部環境更趨複雜。

大陸今年第一季ＧＤＰ增幅百分之五點四、第二季百分之五點二，增速持續放緩。大陸國家統計局發言人表示，增速回落主要是外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素作用的結果。

這名發言人指出，從國際看，第三季以來「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，單邊主義、保護主義盛行。從內部看，大陸正處在經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增勢減緩影響經濟成長回落。大陸今年ＧＤＰ的成長目標是百分之五左右，該發言人說，實現全年預期目標有基礎有支撐，但也需要付出艱苦努力。

野村證券中國首席分析師陸挺指出，第三季ＧＤＰ增幅略高於市場普遍預期的百分之四點七，主要得益於金融服務業和出口的快速成長，但疲軟態勢也顯而易見，房地產整體仍在下滑。

高盛指出，估計未來幾季仍需進一步實施針對性寬鬆政策，以確保明年經濟與就業的穩定增長。