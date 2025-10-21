聽新聞
0:00 / 0:00

陸第三季GDP年增4.8％ 今年最低

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國家統計局昨公布，大陸第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率百分之四點八，較第二季下滑○點四個百分點，是今年以來最慢增速，官方將增速放緩的部分原因歸咎美國，指個別國家濫施關稅，國際經貿增長不穩定性加大，使發展面臨的外部環境更趨複雜。

大陸今年第一季ＧＤＰ增幅百分之五點四、第二季百分之五點二，增速持續放緩。大陸國家統計局發言人表示，增速回落主要是外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素作用的結果。

這名發言人指出，從國際看，第三季以來「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，單邊主義、保護主義盛行。從內部看，大陸正處在經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增勢減緩影響經濟成長回落。大陸今年ＧＤＰ的成長目標是百分之五左右，該發言人說，實現全年預期目標有基礎有支撐，但也需要付出艱苦努力。

野村證券中國首席分析師陸挺指出，第三季ＧＤＰ增幅略高於市場普遍預期的百分之四點七，主要得益於金融服務業和出口的快速成長，但疲軟態勢也顯而易見，房地產整體仍在下滑。

高盛指出，估計未來幾季仍需進一步實施針對性寬鬆政策，以確保明年經濟與就業的穩定增長。

GDP 中國市場

延伸閱讀

協助受美關稅影響 中市府祭出護勞工措施

房市持續低迷 陸前3季固定資產投資5年來首見負增長

大陸第3季GDP增長率跌破5% 降至4.8%

陸生成式AI 用戶破5億人

相關新聞

「AI+汽車」浪潮 重塑產業格局

全球汽車產業正經歷著由人工智能技術驅動的深刻變革。從本周北京舉行的2025世界智能網聯汽車大會可以看到，「AI+汽車」正...

陸各線城市 9月房價環比下降

大陸國家統計局20日發布房地產相關數據，2025年9月份，中國70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降...

全球首個零碳負極材料工廠 落腳內蒙古

全球首個零碳負極材料工廠19日落地內蒙古自治區烏海高新技術產業開發區（低碳產業園）。當天，「無限風光在烏海」國軒高科零碳...

廣交會一期閉幕 境外採購商近15.8萬人

第138屆廣交會第一期19日在廣州閉幕。據廣交會官方通報，截至當日，境外採購商累計線下參會157946人，來自全球222...

再生新材料大會 簽約10項目

首屆中國「2025再生新材料大會」19日在廣西梧州市開幕。本次大會共簽約10個項目，總簽約額逾76億元人民幣，涵蓋再生金...

陸第三季GDP年增4.8％ 今年最低

大陸國家統計局昨公布，大陸第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率百分之四點八，較第二季下滑○點四個百分點，是今年以來最慢增速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。