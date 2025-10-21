再生新材料大會 簽約10項目
首屆中國「2025再生新材料大會」19日在廣西梧州市開幕。本次大會共簽約10個項目，總簽約額逾76億元人民幣，涵蓋再生金屬、智能製造、循環利用等領域。
本屆大會以「工業物資大循環，綠色經濟大發展」為主題，設置19個分會論壇，涵蓋再生金屬、再生電子材料、再生高分子材料、AI+新材料等領域，推動實驗室技術向生產線轉化，構建「基礎研究—技術攻關—產業應用」的全鏈條創新生態。
中國材料研究學會理事長魏炳波在開幕致辭中表示，大會致力搭建「產學研用」深度對接交流平台，匯聚頂尖材料科學家、再生新材料專家和企業家，共同探討再生新材料在技術創新、成本控制、市場應用等方面的關鍵難題，為全球工業物質循環體系提供「中國方案」。
廣西壯族自治區人民政府副主席眭國華表示，廣西正積極構建綠色低碳循環發展經濟體系，依託資源優勢與面向東盟的區位條件，大力發展再生金屬材料等產業。她呼籲各方深化合作，共同推動關鍵技術突破。
