廣交會一期閉幕 境外採購商近15.8萬人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第138屆廣交會第一期19日在廣州閉幕。據廣交會官方通報，截至當日，境外採購商累計線下參會157946人，來自全球222個國家和地區，環比增長6.3%。

中新社報導，第138屆廣交會第一期以「先進製造」為主題，展覽總面積52萬平方米，展位數量超2.5萬個，參展企業約1.2萬家。展覽內容包括電子家電、工業製造、照明電氣、五金工具、車輛及兩輪車5個板塊19個展區。

5500多家出口展優質特色企業與會，這些企業擁有國家級高新技術企業、製造業單項冠軍、專精特新「小巨人」等稱號，約占當期參展企業一半，占三期優質特色企業總數55%。世界500強及行業龍頭如海爾、美的等攜創新成果坐鎮品牌展區；強腦科技、智元機器人等AI「獨角獸」代表未來產業新勢力，現場大秀硬核科技。

共有46家企業亮相服務機器人專區，集中展示中國服務機器人最新發展成果，高空幕牆清洗機器人、外骨骼機器人、理療機器人等現場人氣爆棚。 　　

第138屆廣交會分三期舉行，第二期將於10月23日至27日舉行，主要展出家庭用品、禮品及裝飾品、建材及家具等產品；第三期將於10月31日至11月4日舉行，主要展出玩具及嬰孕童產品、家用紡織品、文具等產品。

