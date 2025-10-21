全球首個零碳負極材料工廠 落腳內蒙古

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

全球首個零碳負極材料工廠19日落地內蒙古自治區烏海高新技術產業開發區（低碳產業園）。當天，「無限風光在烏海」國軒高科零碳負極材料工廠發布會在內蒙古國軒零碳科技有限公司零碳工廠舉行。該企業宣布，隨著綠電並網，項目生產運行用電全部實現綠色能源替代，由該企業打造的全球首個零碳負極材料工廠正式落地內蒙古烏海市。

中新社報導，內蒙古烏海市政府表示，該項目並網後，每年可減少二氧化碳排放約40萬噸、減少標煤消耗約16萬噸，助力烏海推動能源綠色低碳轉型。據介紹，該企業40萬噸鋰離子電池負極材料項目分三期建設。目前，一期年產10萬噸鋰離子電池負極材料石墨化工廠已投入生產。

「鋰電池負極材料的石墨化處理需持續維持約3000℃超高溫，這背後是每噸產品約6000度的電耗」。企業相關負責人韓一純表示，公司通過綠電直供、節能降耗、綠色物流、循環生態、智慧管理五大路徑系統化推進零碳轉型，構建從能源供給到消費終端的全鏈條減碳體系。

