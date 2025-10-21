陸各線城市 9月房價環比下降

大陸國家統計局20日發布房地產相關數據，2025年9月份，中國70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅繼續呈收窄態勢。

中新社報導，從環比來看，國家統計局城市司首席統計師王中華指出，9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。當月，一、二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降1.0%、0.7%和0.6%。

從同比看，王中華說，9月份一線城市新建商品住宅銷售價格同比降0.7%，降幅比上月收窄0.2個百分點。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別降2.1%和3.4%，降幅均收窄0.3個百分點。9月份，一、二、三線城市二手住宅銷售價格同比降幅分別較上月收窄0.3個、0.2個和0.3個百分點。

58安居客研究院院長張波表示，9月中國樓市保持相對穩定，二手市場成交量穩，新房市場持續結構性分化。房價同比降幅收窄的積極信號持續顯現，顯示前期政策效果開始逐步滲透。其中，新房市場表現相對較好，北京、上海當月新房價格環比分別上漲0.2%、0.3%，核心區優質改善房源入市與外圍限購放鬆成為關鍵支撐。

展望四季度，張波稱，政策紅利釋放與傳統旺季效應將帶動核心城市房地產成交量環比回升，北京五環外、上海外環外等核心城市外圍區限購鬆綁將激活購房需求。不過，百城二手房掛牌量仍處高位，價格端仍承壓。