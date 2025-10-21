快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

陸各線城市 9月房價環比下降

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局20日發布房地產相關數據，2025年9月份，中國70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅繼續呈收窄態勢。 　　

中新社報導，從環比來看，國家統計局城市司首席統計師王中華指出，9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。當月，一、二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降1.0%、0.7%和0.6%。

從同比看，王中華說，9月份一線城市新建商品住宅銷售價格同比降0.7%，降幅比上月收窄0.2個百分點。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別降2.1%和3.4%，降幅均收窄0.3個百分點。9月份，一、二、三線城市二手住宅銷售價格同比降幅分別較上月收窄0.3個、0.2個和0.3個百分點。

58安居客研究院院長張波表示，9月中國樓市保持相對穩定，二手市場成交量穩，新房市場持續結構性分化。房價同比降幅收窄的積極信號持續顯現，顯示前期政策效果開始逐步滲透。其中，新房市場表現相對較好，北京、上海當月新房價格環比分別上漲0.2%、0.3%，核心區優質改善房源入市與外圍限購放鬆成為關鍵支撐。

展望四季度，張波稱，政策紅利釋放與傳統旺季效應將帶動核心城市房地產成交量環比回升，北京五環外、上海外環外等核心城市外圍區限購鬆綁將激活購房需求。不過，百城二手房掛牌量仍處高位，價格端仍承壓。

售價 北京

延伸閱讀

水龍頭打開時間差…9月新青安下探史上次低紀錄

美中貿易戰未解 陸9月進口大豆美國清零南美暴增

陸9月新房價格按月跌0.4% 復甦恐得再等2年

全體證券商9月份稅後淨利125億元 累計稅後淨利743億元

相關新聞

陸上季GDP增長4.8% 增速放緩

大陸國家統計局昨（20）日公布，第3季國內生產毛額（GDP）增長4.8%，較第2季下滑0.4個百分點，是今年以來最慢增速...

「AI+汽車」浪潮 重塑產業格局

全球汽車產業正經歷著由人工智能技術驅動的深刻變革。從本周北京舉行的2025世界智能網聯汽車大會可以看到，「AI+汽車」正...

連貝克漢也瘋狂 Labubu萌翻全球救了中國出口？

根據中國大陸海關總署公布的數據，今年9月，中國大陸出口較去年同期增長8.3%，增幅高於8月的4.4%，來到近六個月最高。大陸海關總署副署長王軍表示，近年來不少中國「潮品」受到海外消費者青睞，已經成為中國外貿出口的新亮點。 所以萌翻全球的Labubu，救了中國的出口？

陸各線城市 9月房價環比下降

大陸國家統計局20日發布房地產相關數據，2025年9月份，中國70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降...

全球首個零碳負極材料工廠 落腳內蒙古

全球首個零碳負極材料工廠19日落地內蒙古自治區烏海高新技術產業開發區（低碳產業園）。當天，「無限風光在烏海」國軒高科零碳...

廣交會一期閉幕 境外採購商近15.8萬人

第138屆廣交會第一期19日在廣州閉幕。據廣交會官方通報，截至當日，境外採購商累計線下參會157946人，來自全球222...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。