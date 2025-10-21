「AI+汽車」浪潮 重塑產業格局

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「AI+汽車」智能化浪潮將改寫全球汽車格局。圖為第138屆廣交會新能源汽車展位上的境外採購商。（中新社）
全球汽車產業正經歷著由人工智能技術驅動的深刻變革。從本周北京舉行的2025世界智能網聯汽車大會可以看到，「AI+汽車」正加速駛來，智能化浪潮正重塑行業格局

中新社報導，從硬件主導到軟件定義，汽車的價值鏈在發生改變。中國第一汽車集團有限公司董事、總經理劉亦功表示，隨著大模型技術的崛起，軟件定義汽車價值的趨勢凸顯，訂閱服務、數據變現、個性化服務等成為汽車產品新的價值增量。他指出，預計到2030年，汽車產品的價值占比將呈現硬件占40%、軟件占40%、內容服務占20%的格局。 　　賽力斯集團董事長張興海表示，汽車行業正快速步入AI深度探索的時代，加速「AI+汽車」向「移動智能體」進化。智能化技術催生的主動安全像一位「隱形衛士」，有效解決了傳統汽車在安全性方面的諸多難題。

中國移動董事長楊傑認為，AI技術正推動智能網聯汽車技術架構從「單車智能」向「群智協作」升級。隨著具身智能、世界模型等前沿方向不斷突破，AI能夠實現人、車、路等元素的實時、精準映射，構建1:1復刻現實世界的鏡像世界。在這一數字空間中，智駕系統不僅可以在海量仿真場景中進行訓練和學習，還能綜合天氣、路況、能耗等多類信息進行全局優化。 　　

車路雲一體化成為智能汽車發展的新階段。中國業界實施的智能網聯汽車「車路雲一體化」應用試點在現有的單車智能系統上增加「數字軌道」，為自動駕駛AI大模型的開發、訓練、評價提供高效、可信、完備的數據集。

中國長安汽車董事長朱華榮預計，到2030年，L2輔助駕駛將成為標配，L3及以上自動駕駛搭載率將超10%，L4級別的自動駕駛將逐步推廣。 　　

中國企業在全球產業生態中扮演愈來愈重要的角色。Momenta CEO曹旭東表示，近年來，國際上已經能夠看到中國汽車在電動化和智能化上的飛速進步，從產品、方案到服務，中國AI汽車的出海已經成為必然趨勢。

