大陸半導體業加速國產化 士蘭微砸840億元 建12英吋類比晶片產線

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸半導體業加速國產化。示意圖。(新華社)
大陸半導體業加速國產化。示意圖。(新華社)

大陸半導體廠士蘭微日前公告與廈門政府旗下企業簽約合作「12英吋高端模擬集成電路晶片製造生產線項目」，項目規劃總投資人民幣200億元（約新台幣840億元），規劃產能每月4.5萬片，分兩期實施。兩期建設完成後，將在廈門市海滄區形成年產54萬片的生產能力。市場認為該項目的投建有利於加速高端類比晶片的提高國產化。

外界認為，對市值人民幣498億的士蘭微而言，這筆投資堪稱「押注式」布局，但正中當前產業痛點，因為2024年大陸高端類比晶片進口量超23億顆，美系產品占比就超過60%，大陸企業以中低端市場為主，士蘭微此次選擇高端市場，給大陸國產半導體產業鏈補上「硬產能」訊號。

士蘭微為大陸主要綜合型半導體設計與製造（IDM）企業之一。專注矽半導體、化合物半導體產品的設計與製造，主要產品是矽基集成電路、分立器件和化合物半導體器件（LED晶片和成品，SiC、GaN功率器件）。

相關新聞

陸上季GDP增長4.8% 增速放緩

大陸國家統計局昨（20）日公布，第3季國內生產毛額（GDP）增長4.8%，較第2季下滑0.4個百分點，是今年以來最慢增速...

「AI+汽車」浪潮 重塑產業格局

全球汽車產業正經歷著由人工智能技術驅動的深刻變革。從本周北京舉行的2025世界智能網聯汽車大會可以看到，「AI+汽車」正...

連貝克漢也瘋狂 Labubu萌翻全球救了中國出口？

根據中國大陸海關總署公布的數據，今年9月，中國大陸出口較去年同期增長8.3%，增幅高於8月的4.4%，來到近六個月最高。大陸海關總署副署長王軍表示，近年來不少中國「潮品」受到海外消費者青睞，已經成為中國外貿出口的新亮點。 所以萌翻全球的Labubu，救了中國的出口？

陸各線城市 9月房價環比下降

大陸國家統計局20日發布房地產相關數據，2025年9月份，中國70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降...

全球首個零碳負極材料工廠 落腳內蒙古

全球首個零碳負極材料工廠19日落地內蒙古自治區烏海高新技術產業開發區（低碳產業園）。當天，「無限風光在烏海」國軒高科零碳...

廣交會一期閉幕 境外採購商近15.8萬人

第138屆廣交會第一期19日在廣州閉幕。據廣交會官方通報，截至當日，境外採購商累計線下參會157946人，來自全球222...

