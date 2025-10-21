大陸半導體業加速國產化 士蘭微砸840億元 建12英吋類比晶片產線
大陸半導體廠士蘭微日前公告與廈門政府旗下企業簽約合作「12英吋高端模擬集成電路晶片製造生產線項目」，項目規劃總投資人民幣200億元（約新台幣840億元），規劃產能每月4.5萬片，分兩期實施。兩期建設完成後，將在廈門市海滄區形成年產54萬片的生產能力。市場認為該項目的投建有利於加速高端類比晶片的提高國產化。
外界認為，對市值人民幣498億的士蘭微而言，這筆投資堪稱「押注式」布局，但正中當前產業痛點，因為2024年大陸高端類比晶片進口量超23億顆，美系產品占比就超過60%，大陸企業以中低端市場為主，士蘭微此次選擇高端市場，給大陸國產半導體產業鏈補上「硬產能」訊號。
士蘭微為大陸主要綜合型半導體設計與製造（IDM）企業之一。專注矽半導體、化合物半導體產品的設計與製造，主要產品是矽基集成電路、分立器件和化合物半導體器件（LED晶片和成品，SiC、GaN功率器件）。
