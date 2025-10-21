陸70城商品住宅價格下探 房市復甦恐再等兩年

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
專家研判，大陸房價復甦可能要等到2027年。（路透）
大陸國家統計局昨（20）日發布70個大中城市商品住宅9月銷售價格變動情況，據路透測算，9月新建商品住宅價格指數按年跌幅續收窄至2.2%，為去年3月來最小跌幅；按月跌0.4%，為去年10月以來、近11個月最大跌幅。專家研判，大陸房價復甦可能要等到2027年。

官方數據顯示，9月一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比前月擴大0.2個百分點。其中北京、上海分別按月上漲0.2%和0.3%，廣州、深圳分別下降0.6%和1.0%。二線城市新建商品住宅價格月比下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點；三線城市同樣下降0.4%，降幅與前月持平。二手住宅方面，一線城市按月減1.0%，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.9%、1.0%、0.8%和1.0%，二、三線城市分別下降0.7%和0.6%，降幅均擴大0.1個百分點。

路透測算，70個大中城市中有63個城市新房價格按月下降，61個城市按年下跌。1至9月房地產投資及銷售跌幅更快。野村證券中國首席經濟學家Hanna Liu表示，大陸房地產市場持續低迷，會打擊消費者信心和家庭支出。

中原地產分析師張大偉指，房市低迷是經濟增長的拖累，全年房地產交易量可能下降10%。他認為，第4季可能推出更多措施支撐市場，如降低房貸利率、擴大個人所得稅扣除等，以提振消費信心。

彭博指出，大陸房地產市場四年來的低迷一直拖累經濟，而房價持續下滑，令那些擔心房地產作為財富保值手段可行性的購房者望而卻步。Pantheon Macroeconomics中國經濟學家Kelvin Lam近日稱，大陸房地產市場依然低迷，價格復甦要到2027年才有可能，屆時庫存將降至更合理的水準。

