陸上季GDP增長4.8% 增速放緩

經濟日報／ 記者陳宥菘謝守真／綜合報導
大陸國家統計局20日公布，第3季國內生產毛額（GDP）增長4.8%，較第2季下滑0.4個百分點，是今年以來最慢增速。圖為山東青島港貨櫃碼頭。（新華社）
大陸國家統計局昨（20）日公布，第3季國內生產毛額（GDP）增長4.8%，較第2季下滑0.4個百分點，是今年以來最慢增速；前3季GDP增長5.2%，比去年全年與同期分別加快0.2、0.4個百分點。對於全年經濟發展目標（增長5%左右），統計局發言人表示，要付出艱苦努力。

大陸統計局將第3季GDP增速放緩的部分原因歸咎美國，指個別國家濫施關稅，國際經貿增長不穩定性加大，使發展面臨的外部環境更趨複雜。

大陸今年第1季GDP增長5.4%、第2季增長5.2%、第3季增長4.8%，增速持續放緩。初步核算，前3季GDP達人民幣101兆5,036億元，以不變價格計算，年增5.2%。

大陸國家統計局發言人表示，增速回落主要是外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素作用的結果。

這名發言人指出，從國際看，第3季以來「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，單邊主義、保護主義盛行。從內部看，大陸正處在經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增勢減緩影響經濟成長回落。

大陸今年GDP的成長目標是5%左右，該發言人說，實現全年預期目標有基礎有支撐，但也需要付出艱苦努力。

野村證券中國首席分析師陸挺指出，第3季GDP增幅略高於市場普遍預期的4.7％，主要得益於金融服務業和出口的快速成長，但疲軟態勢也顯而易見，房地產整體仍在下滑。高盛指出，估計未來幾季仍需進一步實施針對性寬鬆政策，以確保明年經濟與就業的穩定增長。

大陸國家統計局昨還公布工業、消費以及投資相關數據。其中，9月社會消費品零售總額按年升3%，符合市場預期，為去年11月以來最低水平；9月規模以上工業增加值按年增長6.5%，優於市場預期增長5%，創三個月高點；然而，今年前三季全國固定資產投資人民幣37.15兆元，按年跌0.5%，遜於市場預期增0.1%，為逾五年來首次轉負。

香港信報報導，分析普遍認為大陸實現今年經濟成長目標難度不大，但部分消費品「以舊換新」政策的提振效應消退，消費增速放緩；此外，大陸前三季固定資產投資增速轉跌，第4季經濟有進一步減速風險。

第一財經研究院對經濟學家們調查，他們認為第4季經濟將延續溫和增長態勢，全年GDP年增速預測均值4.8%。

