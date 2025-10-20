日賺超8億！陸電池巨頭寧德時代Q3淨利大增41%

大陸電池巨頭寧德時代20日晚間公布第3季淨利潤人民幣185億元，年增41%；第3季營收人民幣1,041.9億元，年增12.9%，營收增速放緩，但利潤增速顯著超越營收增速，等於第3季期間日賺人民幣2億元（約新台幣8.6億元）。

寧德時代財報顯示，第3季扣除非經常性損益的淨利潤人民幣164億元，年增35%。前三季，公司營收人民幣2,831億元，年增9.28%；歸母淨利潤人民幣490億元，年增36.20%；扣非淨利潤人民幣436億元，增長35.56%。

財報顯示，截至2025年9月30日，公司總資產達到人民幣8,960.8億元，較上年末增長13.91%。體現客戶預付款和訂單情況的合約負債科目，也由年初的278.3億元大幅增長46.14%至406.8億元，表明公司在手訂單充足。

在實現高質量利潤增長的同時，寧德時代的資產負債表繼續擴張，現金流表現依然強勁，顯示出公司健康的財務狀況和持續的業務增長動力。

現金流方面，寧德時代前三季經營活動產生的現金流量淨額高達人民幣806.6億元，年增19.60%，反映了公司強大的自我造血能力。此外，受到H股IPO募集資金的影響，籌資活動產生的現金流量淨額由去年同期的淨流出轉為淨流入42.8億元。

但寧德時代近期有隱憂，中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據顯示，今年前8月，寧德時代動力電池在大陸國內電池裝車量佔比42.74%，年減3.46個百分點。而國軒高科、億緯鋰能等企業佔比上漲1.42、0.30個百分點。顯示寧德時代作為龍頭優勢正在被其他企業追趕。