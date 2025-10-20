中國大陸期貨市場資金規模 10/9突破8.6兆元

中國期貨市場監控中心今天發布數據，指中國期貨市場資金總量已於10月9日突破人民幣2兆元（約新台幣8.6兆元）大關，達2.02兆元，較2024年底成長24%。

界面新聞報導，中國期貨市場資金總量先是在2021年2月突破1兆元大關，並在2022年6月站上1.5兆元。中國期貨市場監控中心形容，中國期貨市場資金總量突破2兆元大關，是「再上新台階」。

根據中國期貨市場監控中心統計，同在10月9日，中國各期貨公司客戶權益合計約為1.91兆元，也較2024年底成長24%。

中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英9月間曾表示，中國期貨市場資金規模持續上升，主要有三方面原因：一是全球地緣政治和經濟政策變化加劇。尤其是美國總統川普（Donald Trump）回任以來實施的高關稅政策衝擊全球產業鏈，越來越多企業透過期貨市場進行套期保值，以穩定供應鏈，支持實體經濟發展。

二是資本市場因素。在2024年9月24日中國官方推出一連串救市政策推動下，中國股市創下10年新高。隨著股市走強，專業投資者更多藉助股指期貨、期權等工具，形成穩定的組合產品，追求收益與風險對沖。

三是政策驅動。近兩個月，中國監管部門在推動金融市場「高質量發展」的背景下推出「反內捲」政策，帶動更多大宗商品投資者進入期貨市場，使政策性收益顯現。