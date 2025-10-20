8月就發射9次…陸商業航天迎規模爆發期

統計顯示，僅8月前25天，大陸國內就完成9次商業航天發射，如果每個月發射頻次都維持相同速率，可接近每年發射100次。且目前全年大陸民商火箭計劃排期達至少20次。市場認為大陸商業航天將進入爆發期，不過專家分析大陸商業航天背後仍有運力供給短缺等挑戰待解決。

力箭一號遙八運載火箭19日在東風商業航天創新試驗區發射升空，採用「一箭三星」方式，將搭載的巴基斯坦遙感衛星02星、中科衛星03星和04星共3顆衛星順利送入預定軌道。顯示大陸商業火箭發射頻率增加。

此前，被視為大陸民營「星鏈」的吉利星座第六個軌道面在9月24日以「一箭12星」方式成功發射。吉利星座稱，自2023年9月起，時空道宇自主研發的車載衛星通信技術正式實現規模化上車應用，首次搭載在極氪001 FR車型上，標誌著衛星通信能力從航天級專用向民用市場規模化落地。

商業航天也已經是中美企業爭奪的另新戰場，SpaceX星艦V2完成第11次飛行試驗，標誌著國際商業航天在可重複使用技術上持續突破，且SpaceX已形成的「回收-復用-迭代」成熟模式，該進展也為該產業立下新的技術座標。

大陸商業航天雖然發射頻次變高，仍充滿隱憂與挑戰。科創板日報報導，大陸國內多數企業仍停留在單次技術驗證階段，火箭復用次數、回收成功率與成本控制效果均缺乏實戰檢驗。多名業內高管認為，運力供給的嚴重短缺，才是制約行業規模化發展的核心癥結，成本問題反而更多是運力不足衍生的結果。

據公開數據，美國SpaceX的星艦近地軌道運載能力可達150噸左右。而中國現役運載能力最大的火箭是長征五號，其近地軌道運載能力為25噸左右。相形之下，中美火箭運力差距達到了六倍左右。分析認為，提升運力與復用率成為降低成本的關鍵。

賽迪智庫商業航天產業形勢分析課題組預計，2025年大陸商業航天產業將迎來轉型升級期，市場規模有望突破人民幣2.5兆元；在具體細分領域上，中航證券研報指，根據大陸目前披露的主要巨型星座建設計劃，2030年大陸衛星互聯網製造端市場空間規模預計可達人民幣250億元至460億元，地面設備市場空間規模可達人民幣267億元，服務端市場空間可達人民幣227億元。

大陸多地政府為發展新質生產力，山東、上海、江蘇、蘇州、蕪湖等省市近期密集出台商業航天相關專項政策，通過全產業鏈佈局、創新招商模式、加速場景落地。比如山東省在相關計畫中提出，到2027年，力爭具備年產100發運載火箭、150顆商業衛星的能力，商業航天產業規模達到人民幣500億元。