快訊

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

8月就發射9次…陸商業航天迎規模爆發期

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
統計顯示，僅8月前25天，大陸國內就完成9次商業航天發射，市場認為航天發射頻率上升，市場規模將迎爆發期。圖為長征八號運載火箭12日從海南商業航天發射場一號發射工位點火起飛，將18顆千帆星座互聯網通信衛星送入預定軌道。（中新社）
統計顯示，僅8月前25天，大陸國內就完成9次商業航天發射，市場認為航天發射頻率上升，市場規模將迎爆發期。圖為長征八號運載火箭12日從海南商業航天發射場一號發射工位點火起飛，將18顆千帆星座互聯網通信衛星送入預定軌道。（中新社）

統計顯示，僅8月前25天，大陸國內就完成9次商業航天發射，如果每個月發射頻次都維持相同速率，可接近每年發射100次。且目前全年大陸民商火箭計劃排期達至少20次。市場認為大陸商業航天將進入爆發期，不過專家分析大陸商業航天背後仍有運力供給短缺等挑戰待解決。

力箭一號遙八運載火箭19日在東風商業航天創新試驗區發射升空，採用「一箭三星」方式，將搭載的巴基斯坦遙感衛星02星、中科衛星03星和04星共3顆衛星順利送入預定軌道。顯示大陸商業火箭發射頻率增加。

此前，被視為大陸民營「星鏈」的吉利星座第六個軌道面在9月24日以「一箭12星」方式成功發射。吉利星座稱，自2023年9月起，時空道宇自主研發的車載衛星通信技術正式實現規模化上車應用，首次搭載在極氪001 FR車型上，標誌著衛星通信能力從航天級專用向民用市場規模化落地。

商業航天也已經是中美企業爭奪的另新戰場，SpaceX星艦V2完成第11次飛行試驗，標誌著國際商業航天在可重複使用技術上持續突破，且SpaceX已形成的「回收-復用-迭代」成熟模式，該進展也為該產業立下新的技術座標。

大陸商業航天雖然發射頻次變高，仍充滿隱憂與挑戰。科創板日報報導，大陸國內多數企業仍停留在單次技術驗證階段，火箭復用次數、回收成功率與成本控制效果均缺乏實戰檢驗。多名業內高管認為，運力供給的嚴重短缺，才是制約行業規模化發展的核心癥結，成本問題反而更多是運力不足衍生的結果。

據公開數據，美國SpaceX的星艦近地軌道運載能力可達150噸左右。而中國現役運載能力最大的火箭是長征五號，其近地軌道運載能力為25噸左右。相形之下，中美火箭運力差距達到了六倍左右。分析認為，提升運力與復用率成為降低成本的關鍵。

賽迪智庫商業航天產業形勢分析課題組預計，2025年大陸商業航天產業將迎來轉型升級期，市場規模有望突破人民幣2.5兆元；在具體細分領域上，中航證券研報指，根據大陸目前披露的主要巨型星座建設計劃，2030年大陸衛星互聯網製造端市場空間規模預計可達人民幣250億元至460億元，地面設備市場空間規模可達人民幣267億元，服務端市場空間可達人民幣227億元。

大陸多地政府為發展新質生產力，山東、上海、江蘇、蘇州、蕪湖等省市近期密集出台商業航天相關專項政策，通過全產業鏈佈局、創新招商模式、加速場景落地。比如山東省在相關計畫中提出，到2027年，力爭具備年產100發運載火箭、150顆商業衛星的能力，商業航天產業規模達到人民幣500億元。

規模 衛星 火箭

延伸閱讀

陸9月新房價格按月跌0.4% 復甦恐得再等2年

談十五五規劃 陸學者：促進統一、兩岸和平是今後方向

大陸第3季GDP增長率跌破5% 降至4.8%

陸生成式AI 用戶破5億人

相關新聞

可跳芭蕾、展示武術 宇樹科技發布新一代仿生人形機器人Unitree H2

大陸多家企業積極發展人形機器人產業，其中，有「杭州六小龍」之一的智慧機器人製造商宇樹科技20日發布，新品Unitree ...

8月就發射9次…陸商業航天迎規模爆發期

統計顯示，僅8月前25天，大陸國內就完成9次商業航天發射，如果每個月發射頻次都維持相同速率，可接近每年發射100次。且目...

雅萬高鐵虧損嚴重 陸外交部：除了看財務數據還要看效益

引入中國資金及技術的印尼雅萬高鐵通車後，持續陷入巨額虧損，被指營運出現困難，印尼政府正就其債務重組問題與中方談判。中國外...

美中貿易戰未解 陸9月進口大豆美國清零南美暴增

美中貿易戰未解，大豆成為中國手中的重要籌碼之一。據中國官方統計，在中方大幅減少採購美國大豆下，中國9月份自美國進口大豆的...

美將稀土、芬太尼與大豆列首要談判議題 陸：協商解決

美國總統川普19日從佛羅里達州返回華府途中表示，將稀土、芬太尼與大豆列為中美新一輪經貿磋商的三大關切議題。對此，大陸外交...

安世晶片僵局 荷蘭經濟長部：近日與中國大陸官員會面

路透社19日報導，荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）19日表示，他預期將於近日與中國政府官員會面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。