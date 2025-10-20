可跳芭蕾、展示武術 宇樹科技發布新一代仿生人形機器人Unitree H2

大陸多家企業積極發展人形機器人產業，其中，有「杭州六小龍」之一的智慧機器人製造商宇樹科技20日發布，新品Unitree H2仿生人形機器。據悉，該款機器人高180公分，重約70公斤，還能擺出專業的芭蕾舞動作。

快科技報導，宇樹科技20日正式發布新一代仿生人形機器人－Unitree H2。官方指出，Unitree H2高達180​​公分，重70公斤，整體型態更接近真人的狀態，在官方影片中宇樹科技還幫Unitree H2穿上了衣服。

報導稱，儘管宇樹科技尚未公布具體配置，但從影片示範來看，新品比前一代更靈活穩定，可以從容的進行舞蹈、武術展示等運動控制能力，動作行雲流水，各關節的活動十分流暢，同時，它亦可身著服飾扮演模特兒走秀。

而在先前Unitree H1的基礎上，Unitree H2還增加了仿生人臉，距離科幻片中的機器人越來越近。港媒《信報》指出，這款機器人除了能跳芭蕾也能武打引人注意外，最值得關注就是擬人化的臉部設計，包括有眼睛、鼻子和嘴巴。

此前，在8月20日，宇樹科技曾發布海報，預告將發布新款人形機器人，將配備31個關節，預示機器人將擁有更高的靈活性和動作精確度。

澎湃新聞指出，有機器人行業從業者分析稱，「人臉」本身能給人提供情緒價值，宇樹人形機器人目前仍然是兩類客戶為主「教育開發者」，「租賃及個人用戶」。其中租賃及個人用戶的市場，特別需要更多的情緒價值。

此外，上述業者再指，從技術角度來看，相較於功能型機器人，模擬型機器人的技術難度更高。科技「仿生人臉」本身就是人形機器人的一個非常重要的技術核心點。完全仿生的人形機器人，被譽為人形機器人的「終極型態」。宇樹科技作為全球最知名的機器人公司之一，必然要面對這項技術點。