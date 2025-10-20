快訊

輝達進駐T17、T18協商倒數 他曝新壽瀕臨「死亡2條線」

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

聽新聞
0:00 / 0:00

雅萬高鐵虧損嚴重 陸外交部：除了看財務數據還要看效益

中央社／ 台北20日電
引入中國資金及技術的印尼雅萬高鐵通車後，持續陷入巨額虧損，被指營運出現困難。中新社
引入中國資金及技術的印尼雅萬高鐵通車後，持續陷入巨額虧損，被指營運出現困難。中新社

引入中國資金及技術的印尼雅萬高鐵通車後，持續陷入巨額虧損，被指營運出現困難，印尼政府正就其債務重組問題與中方談判。中國外交部發言人郭嘉昆今天則回應，除了看財務數據，還要看公共效益及綜合收益，中方願與印尼繼續做好雅萬高鐵高品質運營。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆宣稱，雅萬高鐵已經正式通車2年。2年來，雅萬高鐵「保持安全暢通，有序運行」，累計發送旅客超過1171萬人次，客流量仍在持續穩定成長，「經濟社會效益不斷釋放，為當地創造大量的就業崗位，有力促進沿線經濟發展，受到印尼各界的肯定和歡迎」。

他說，中國與印尼政府高度重視這一項目發展，雙方主管部門和企業「保持緊密協作，為高鐵安全穩定運營提供了堅實保障」。

郭嘉昆又說，在評價高鐵項目時，除了看財務數據、經濟指標，還要看公共效益、綜合收益。中方願與印尼一道繼續做好雅萬高鐵高品質運營，進一步發揮項目對印尼經濟社會發展和地區「互聯互通的帶動作用」。

連結雅加達與萬隆之間的雅萬高鐵，全長142.3公里，造價達73億美元（約新台幣2370億元），被中國視為其「一帶一路」倡議及高鐵技術輸出的重要計劃，一直受到中國官方高度重視，但興建過程波折不斷，終於在2023年9月通車試營運，同年10月正式營運。

讀賣新聞日前報導，2024年雅萬高鐵的印尼出資方共出現4.195兆印尼盾（約新台幣77.4億元）的虧損，是2023年的4.3倍；今年上半年的虧損則仍達1.6兆印尼盾。若將未公開財報的中國出資方虧損也計算在內，雅萬高鐵的總虧損將遠高於上述數字。另有媒體報導，印尼政府正就雅萬高鐵的債務重組問題與中方談判。

雅萬高鐵 印尼 經濟發展

延伸閱讀

詹氏：買中國戰機快艇與飛彈 印尼將外貸948億

三鶯線進度達 95％ 侯友宜：12月完工 明年初勘、交通部履勘後通車

13年感情走不下去！藤岡靛宣布與印尼妻離婚 「決定為婚姻畫上句號」

印尼「雅萬高鐵」通車兩周年 累計輸送旅客已逾1200萬人次

相關新聞

安世晶片僵局 荷蘭經濟長部：近日與中國官員會面

路透社19日報導，荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）19日表示，他預期將於近日與中國政府官員會面...

美將稀土、芬太尼與大豆列首要談判議題 陸：協商解決

美國總統川普19日從佛羅里達州返回華府途中表示，將稀土、芬太尼與大豆列為中美新一輪經貿磋商的三大關切議題。對此，大陸外交...

雅萬高鐵虧損嚴重 陸外交部：除了看財務數據還要看效益

引入中國資金及技術的印尼雅萬高鐵通車後，持續陷入巨額虧損，被指營運出現困難，印尼政府正就其債務重組問題與中方談判。中國外...

美中貿易戰未解 中國9月進口大豆美國清零南美暴增

美中貿易戰未解，大豆成為中國手中的重要籌碼之一。據中國官方統計，在中方大幅減少採購美國大豆下，中國9月份自美國進口大豆的...

大陸LPR連續5個月維持不變 專家：年底前仍有降息空間

中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，10月貸款市場報價利率（LPR）1年期為3.0%、5年期以...

挑戰數字人民幣？螞蟻、京東擬在港發穩定幣 傳官方叫停

近期傳出在中國官方介入下，原要推進穩定幣業務的阿里巴巴旗下的螞蟻集團與中國電商巨頭京東，暫停了擬在香港發行穩定幣的計畫。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。