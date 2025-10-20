雅萬高鐵虧損嚴重 陸外交部：除了看財務數據還要看效益

引入中國資金及技術的印尼雅萬高鐵通車後，持續陷入巨額虧損，被指營運出現困難，印尼政府正就其債務重組問題與中方談判。中國外交部發言人郭嘉昆今天則回應，除了看財務數據，還要看公共效益及綜合收益，中方願與印尼繼續做好雅萬高鐵高品質運營。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆宣稱，雅萬高鐵已經正式通車2年。2年來，雅萬高鐵「保持安全暢通，有序運行」，累計發送旅客超過1171萬人次，客流量仍在持續穩定成長，「經濟社會效益不斷釋放，為當地創造大量的就業崗位，有力促進沿線經濟發展，受到印尼各界的肯定和歡迎」。

他說，中國與印尼政府高度重視這一項目發展，雙方主管部門和企業「保持緊密協作，為高鐵安全穩定運營提供了堅實保障」。

郭嘉昆又說，在評價高鐵項目時，除了看財務數據、經濟指標，還要看公共效益、綜合收益。中方願與印尼一道繼續做好雅萬高鐵高品質運營，進一步發揮項目對印尼經濟社會發展和地區「互聯互通的帶動作用」。

連結雅加達與萬隆之間的雅萬高鐵，全長142.3公里，造價達73億美元（約新台幣2370億元），被中國視為其「一帶一路」倡議及高鐵技術輸出的重要計劃，一直受到中國官方高度重視，但興建過程波折不斷，終於在2023年9月通車試營運，同年10月正式營運。

讀賣新聞日前報導，2024年雅萬高鐵的印尼出資方共出現4.195兆印尼盾（約新台幣77.4億元）的虧損，是2023年的4.3倍；今年上半年的虧損則仍達1.6兆印尼盾。若將未公開財報的中國出資方虧損也計算在內，雅萬高鐵的總虧損將遠高於上述數字。另有媒體報導，印尼政府正就雅萬高鐵的債務重組問題與中方談判。