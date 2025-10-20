美將稀土、芬太尼與大豆列首要談判議題 陸：協商解決

美國總統川普19日從佛羅里達州返回華府途中表示，將稀土、芬太尼與大豆列為中美新一輪經貿磋商的三大關切議題。對此，大陸外交部重申，中方在處理中美經貿問題上的立場一貫明確，關稅戰與貿易戰不符合任何一方利益。同日，大陸海關總署數據顯示，9月自美國進口大豆量降至零，凸顯兩國貿易關係仍受摩擦影響。

在10月20日下午例行記者會上，彭博問道，中美將舉行新一輪中美經貿磋商。美國總統川普表示，美方將稀土、芬太尼和大豆列為美國對中國提出的三大問題，請問外交部對此有何評論？

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決任何問題。」

大陸國務院副總理何立峰18日與美國財長貝森特等人舉行視訊通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。新華社報導，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰，與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話，雙方圍繞落實今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就雙邊經貿關係中的重要問題進行了坦誠、深入、建設性的交流，同意儘快舉行新一輪中美經貿磋商。

貝森特則在社群平台Ｘ上表示，他與何立峰針對美中貿易有非常坦誠而仔細的討論，兩人下周將於馬來西亞面對面繼續討論，他相信美中情勢已經緩和。

對此，川普19日表示，「我不希望他們跟我們玩稀土遊戲。」他還說，美國希望大陸「停止芬太尼」。他先前指責北京未能遏制芬太尼及其前導化學品的出口，導致美國鴉片類藥物在社會造成危機問題。他還指，讓大陸恢復採購美國黃豆是另一項關鍵要求。這三個方面都是「非常正常的要求」。

值得注意的是，大陸海關總署20日公布的數據顯示，今年9月，大陸自美國進口大豆量從去年同期的170萬噸降至零。路透引述分析認為，這主要是因為中國對美豆徵收高額關稅，以及此前收穫的美國大豆已基本完成交易。