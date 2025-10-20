快訊

輝達進駐T17、T18協商倒數 他曝新壽瀕臨「死亡2條線」

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

美中貿易戰未解 中國9月進口大豆美國清零南美暴增

中央社／ 台北20日電
美中貿易戰未解，大豆成為中國手中的重要籌碼之一。（新華社）

美中貿易戰未解，大豆成為中國手中的重要籌碼之一。據中國官方統計，在中方大幅減少採購美國大豆下，中國9月份自美國進口大豆的數量為零，是今年以來首度歸零。相形之下，中國當月自巴西、阿根廷進口的大豆年增率分別高達約3成及9成。

路透社今天引述中國海關總署新公布數據顯示，今年9月份，中國自美國進口的大豆數量，從去年同期的170萬噸完全歸零。然而，中國9月份大豆進口總量攀升到1287萬噸，創下歷史次高。

相形之下，南美洲國家成為中國大豆的新採購來源。同一數據來源顯示，9月份中國自巴西進口大豆1096萬噸，較去年同期大幅成長29.9%，且占大豆總進口量達85.2%；自阿根廷進口117萬噸，較去年同期暴增91.5%，占進口比重也提升到9%。

報導引述分析人士說法，指9月份中國進口美國大豆歸零，主要是因為中國對美國大豆徵收高額關稅，加上先前收穫的美國大豆已大致完成進口所致。在往年同期，一些較早收獲的美國大豆仍會進口到中國。

報導提到，美國今年秋季以來收獲的大豆，中國至今仍未採購。若美中貿易談判持續陷入僵局，美國豆農恐將面臨數十億美元損失。

儘管如此，美國總統川普（Donald Trump）19日表示，他相信美中將就大豆採購達成協議。

美國 美中貿易談判 阿根廷

相關新聞

安世晶片僵局 荷蘭經濟長部：近日與中國官員會面

路透社19日報導，荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）19日表示，他預期將於近日與中國政府官員會面...

美將稀土、芬太尼與大豆列首要談判議題 陸：協商解決

美國總統川普19日從佛羅里達州返回華府途中表示，將稀土、芬太尼與大豆列為中美新一輪經貿磋商的三大關切議題。對此，大陸外交...

雅萬高鐵虧損嚴重 陸外交部：除了看財務數據還要看效益

引入中國資金及技術的印尼雅萬高鐵通車後，持續陷入巨額虧損，被指營運出現困難，印尼政府正就其債務重組問題與中方談判。中國外...

大陸LPR連續5個月維持不變 專家：年底前仍有降息空間

中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，10月貸款市場報價利率（LPR）1年期為3.0%、5年期以...

挑戰數字人民幣？螞蟻、京東擬在港發穩定幣 傳官方叫停

近期傳出在中國官方介入下，原要推進穩定幣業務的阿里巴巴旗下的螞蟻集團與中國電商巨頭京東，暫停了擬在香港發行穩定幣的計畫。...

