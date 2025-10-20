聽新聞
安世晶片僵局 荷蘭經濟長部：近日與中國官員會面
路透社19日報導，荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）19日表示，他預期將於近日與中國政府官員會面，討論如何解決有關電腦晶片製造商安世半導體（Nexperia）的僵局。
安世半導體是中國半導體廠聞泰科技的荷蘭子公司。荷蘭政府於9月30日凍結了聞泰科技對安世半導體的控制權1年，中國政府也對安世半導體中國（Nexperia China）實施出口禁令。
卡雷曼斯接受荷蘭媒體訪問時表示，中國認為荷蘭正在與美國聯手干預安世半導體，但實際上，荷蘭政府的做法旨在阻止安世的前中國籍執行長將業務和智慧財產權轉移出歐洲。
報導表示，安世半導體的晶片不是最先進，但產量很大，主要在德國漢堡生產，然後運往中國進行包裝，並進一步分銷到全球汽車行業。如果安世的僵局持續，汽車製造商擔心在找到替代品之前，它們的供應鏈會出現短缺。
不過，卡雷曼斯表示，中國的汽車製造商也需要安世的晶片，「我們有互相依賴的關係」。
卡雷曼斯又表示，荷蘭的外交官就解決有關安世的僵局一直努力中，他本人將於近日與負責此事的中國部長會面，形容事件是在最高層級討論。
