大陸LPR連續5個月維持不變 專家：年底前仍有降息空間

中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，10月貸款市場報價利率（LPR）1年期為3.0%、5年期以上為3.5%，已連續五個月維持不變。專家分析，此番按兵不動主要受政策利率錨定與銀行息差承壓所限，但隨內需提振與房市穩定政策推進，年底前政策利率及LPR仍有下調空間。

第一財經指，10月LPR繼續「按兵不動」，符合市場預期。政策利率（人行7天期逆回購利率）維持穩定。作為LPR定價基礎的央行7天期逆回購利率，自5月下調10個基點至1.40%後持續企穩，14日人行開展的910億元7天期逆回購操作仍維持該利率水平，決定LPR缺乏下調基礎。

招聯首席研究員董希淼稱，政策利率未變，LPR難以下行。銀行息差縮小壓力增加。2025年二季度末商業銀行淨息差降至1.42%，較去年底下降10個基點。近期包括1年期銀行同業存單到期收益率（AAA級）在內，主要中長端市場利率上行，商業銀行在貨幣市場融資成本略升。

目前，企業與個人貸款利率已處低位，降息邊際效應下降。根據人行數據顯示，9月企業新發放貸款平均利率約3.1%，個人住房貸款平均利率亦為3.1%，均低於上年同期。

報導指，第三季以來貨幣政策維持觀察期，為LPR穩定的根本主因。近期，外部波動加大，美國高關稅政策可能影響出口，投資與消費增速承壓，四季度穩增長必要性上升。人行行長潘功勝在G20會議上說，人行將實施適度寬鬆貨幣政策，綜合運用工具保持流動性充裕，支持提振消費和有效投資，維護金融市場穩定及人民幣匯率基本穩定。

基於此，專家普遍認為，年底前貨幣政策仍有操作空間。東方金誠首席宏觀分析師王青指，年底前在大力提振內需、「採取強力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢」過程中，政策利率及LPR報價有下調空間。接下來穩樓市政策需要進一步加力。料為穩房市需求可能推動5年期以上LPR定向下調，引導房貸利率走低，刺激購房需求。

董希淼則認為，適度寬鬆的貨幣政策還有繼續大力實施的空間和可能。未來一段時間，料人行將透過逆回購、買斷式逆回購等多種貨幣政策工具，加強對中短期市場流動性的調節；透過MLF（中期借貸便利）與降準釋放流動性，滿足政府債券發行與信貸需求。

另，外部約束亦有所減弱。9月美國聯準會降息為大陸政策提供窗口。中信證券首席經濟學家明明指出，在弱信用、低通脹與高實際利率背景下，延續降息周期具必要性，但在引導貸款利率下行前，可能需先調降存款利率，以緩解息差壓力。