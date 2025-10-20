陸9月新房價格按月跌0.4% 復甦恐得再等2年

大陸國家統計局20日發布大陸9月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，顯示70個大中城市房價指數按年跌幅持續收窄，惟按月跌幅擴大。路透指出，依照大陸統計局公布數據測算，大陸9月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌幅續收窄至2.2%，為去年3月來最小跌幅；月跌0.4%，為去年10月來最大跌幅。專家研判，大陸房價復甦可能要等到2027年。

大陸統計局20日指出，9月一線城市新建商品住宅銷售價格月比下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中北京、上海分別上漲0.2%和0.3%，廣州、深圳分別下降0.6%和1.0%。二線城市新建商品住宅價格月比下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點；三線城市同樣下降0.4%，降幅與上月持平。

二手住宅方面，一線城市月比減1.0%，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.9%、1.0%、0.8%和1.0%，二、三線城市分別下降0.7%和0.6%，降幅均擴大0.1個百分點。

數據還指，9月一線城市新建商品住宅價格年減0.7%，降幅比上月收窄0.2個百分點，其中上海上漲5.6%，北京、廣州、深圳分別下降2.6%、4.1%和1.8%。二、三線城市新建商品住宅價格年比分別下降2.1%和3.4%，降幅均收窄0.3個百分點。

二手住宅方面，一線城市年減3.2%，北京、上海、廣州、深圳分別下降2.7%、2.4%、6.0%和1.7%，二、三線城市分別下降5.0%和5.7%，降幅收窄0.2個和0.3個百分點。

路透測算，70個大中城市中有63個城市新房價格按月下降，61個城市按年下跌。1至9月房地產投資及銷售跌幅更快。野村證券中國首席經濟學家Hanna Liu表示，房地產市場持續低迷，會打擊消費者信心和家庭支出。「如果房地產，尤其是一線城市房價繼續下跌，人們會覺得可支配資金減少，未來消費預期也會下降」，穩定或略微提升一線城市房價將有助於刺激消費。

中原地產分析師張大偉指，房市低迷是經濟增長的拖累，全年房地產交易量可能下降約10%。他認為，第四季可能推出更多措施支撐市場，如降低房貸利率、擴大個人所得稅扣除等，以提振消費信心。

此前，彭博指，大陸房地產市場四年來的低迷一直拖累經濟，料近期數據將顯示經濟成長在第三季放緩至一年來最弱。而房價持續下滑，令那些擔心房地產作為財富保值手段可行性的購房者望而卻步。Pantheon Macroeconomics中國經濟學家Kelvin Lam近日稱，大陸房地產市場依然低迷，價格復甦要到2027年才有可能，屆時庫存將降至更合理的水準。