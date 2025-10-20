房市持續低迷 陸前3季固定資產投資5年來首見負增長

大陸國家統計局20日除公布第三季GDP數據外，同時還公布拉動經濟的「三駕馬車（出口、消費以及投資）」相關數據。其中，大陸9月社會消費品零售總額按年升3%、工業增加值升6.5%勝預期。然而，今年前三季固定資產投資卻轉跌，且較預期為差。

大陸國家統計局指出，9月社會消費品零售總額人民幣4.2兆元，按年升3%，高於預期的2.9%；惟按月再度轉跌0.18%，是三個月以來最大跌幅。其中，汽車以外的消費品零售額升3.2%。而今年前三季，社會消費品零售總額達人民幣366兆元，增4.5%；除汽車以外的消費品零售額約33兆元，按年增長4.9%。

而在規模以上工業增加值方面，數據顯示，大陸9月規模以上工業增加值年增6.5%，增速比8月顯著加快1.3個百分點，創近三個月新高，並較市場預期的5%為佳；按月則增長0.64%，亦創七個月最快增速。以今年前三季計，規模以上工業增加值按年增長6.2%。

至於今年前三季全國固定資產投資，該數據顯示為人民幣37.15兆元，年減0.5%，遜於市場預期的增長0.1%，同時與今年前八個月升0.5%形成對比，為2020年8月以來首次轉負。其中，民間固定資產投資年減3.1%。

對此，大陸國家統計局固定資產投資統計司司長翟善清指出，投資增速下降主要是受房地產開發投資的影響，扣除房地產開發投資，項目投資年比增長3.0%。

另，今年前三季，大陸全國居民人均可支配收入達人民幣3萬2,509元，較上年同期名目增長5.1%，扣除價格因素，實質成長5.2%。

大陸國家統計局住戶調查司司長張毅表示，工資性收入、經營淨收入和轉移淨收入穩定增長，是支撐居民收入增長的主要因素。

大陸全國城鎮調查失業率平均值前三季為5.2%，全國城鎮調查失業率9月為5.2%，較8月下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，按月跌0.1個百分點。

同時，數據還顯示，今年前九個月，大陸全國房地產開發投資6.8兆元，按可比口徑計算，較去年同期下降13.9%。其中，住宅投資5.2兆元，下降12.9%。