陸第3季GDP增速跌破5% 陸統計局：實現全年目標仍有基礎

中國大陸今年前三季GDP成長率節節下滑，第三季更跌破5%的重要整數關口至4.8%。對此，大陸國家統計局評估，第三季GDP增速較上季回落0.4個百分點，主要是外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素共同作用的結果。至於能否實現全年「保5」，大陸統計局仍強調，實現全年目標仍有較多有利條件，有基礎有支撐，但也需要付出「艱苦努力」。大陸官方今年初設定今年全年GDP增長目標為「5%左右」。

大陸統計局20日公布資料顯示，前三季GDP達人民幣101兆5,036億元，年增5.2%。第三季GDP增長4.8%，為今年以來最慢增速，但與市場預期大致相符。

大陸統計局新聞發言人同日發出「就2025年前三季國民經濟運作情況答記者問」指出，第三季GDP增速回落是多種因素作用結果。國際上，個別國家濫施關稅、單邊主義與保護主義盛行，全球經貿增長不穩定不確定性增加。國內方面，中國正處於經濟結構調整關鍵期，新舊動能接替存在陣痛，一些結構性問題仍需化解，部分行業增勢放緩。

該發言人認為，儘管經濟增速回落，但穩中有進的態勢未變。第三季4.8%的增速仍高於多數主要經濟體，三季度經濟總量達人民幣35.5兆元，超過全球第三大經濟體2024年全年總量。

對於能否實現官方今年5%左右的經濟增長目標，發言人研判，實現全年目標仍有較多有利條件，有基礎支撐，但也需要付出艱苦努力。他稱，前三季經濟平穩增長為完成全年目標打下了較好基礎，新質生產力加快培育也為高質量發展增添新動能，宏觀政策持續顯效並將為經濟平穩運行保駕護航，強調中國有充足的政策空間、豐富的政策工具、常態化的政策儲備，能夠有效應對各類風險挑戰。

發言人指，今年中國實施更加積極有為的宏觀政策，對於穩定經濟運行功不可沒。近期宏觀調控進一步加大支持力度，推出實施《關於擴大服務消費的若干政策措施》，下達第四批消費品以舊換新資金等，有助於形成政策合力。中國有充足的政策空間、豐富的政策工具、常態化的政策儲備，能夠有效應對各類風險挑戰。

此外，發言人強調，中國經濟體量大，能經受外部考驗。但仍需注意外部不確定性及國內結構性矛盾，企業經營面臨困難。「下階段，要加力提效實施逆周期調節，擴大內需、做強國內大循環，激發市場活力、提振發展預期，增強內生增長動能，力促經濟持續健康發展。」