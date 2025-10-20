談十五五規劃 陸學者：促進統一、兩岸和平是今後方向

中共四中全會今起在北京召開，將審議關於「十五五規劃（2026年到2030年）」建議文件。大陸國家發改委宏觀經濟研究院學者賈若祥20日表示，推進祖國統一，促進兩岸繁榮和平、交融交流是大陸今後的發展方向，也符合兩岸人民利益。

四中全會召開，中國記協今起舉辦系列新聞茶座，幫助境內外媒體、外國駐陸使館新聞官了解「全會內容和精神」，今天上午邀請大陸國家發改委宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所研究員賈若祥，就「以經濟社會發展規劃引領中國是現代化建設」主題，介紹中共制定經濟和社會發展規劃的邏輯、回應提問。

對於本報提問，自十二五規劃起以專章形式闡述兩岸以來，大陸在經濟和社會發展規劃中，涉台內容逐漸增加、具體，今年的方向為何，賈若祥作出上述表示。

他說，目前不了解十五五規劃的相關內容，但從個人的理解，「推進祖國的統一，促進兩岸的繁榮和平、交融交流是（大陸）今後的發展方向，也是符合兩岸人民利益的一些重大的舉措（措施）」。

賈若祥並指，圍繞這個方面，兩岸之間相向而行，共同的為促進中華民族的偉大復興做出更多貢獻，是未來的方向，也是兩岸人民共同的期盼和期許。

中共自十二五規劃以專章闡述兩岸以來，到上一次的十四五規劃在《推進兩岸關係和平發展和祖國統一》中，除重申「一個中國原則」、「九二共識」，表示要高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動，也進一步提出深化兩岸融合發展方向的具體內容，和加強兩岸人文交流的有關措施等。

另，面對媒體關切中美貿易戰等不確定性，十五五規劃如何應對突發風險挑戰，賈若祥表示，大陸是一個對外貿易大國，在編製經濟社會發展規劃時，要堅持國內和國際相統籌，對中美及其他國家間的貿易變化、新趨勢的研判，也是編製時要考慮的重要外部環境。

賈若祥說，當前面臨不確定性因素越來越多，但有一點是可以確定的，就是大陸高質量發展的步伐在紮實推進，為世界不確定性提供強有力的「穩定錨」，只有把自己的事做好、經濟發展好、民生改善好，在世界貿易當中的確定性才能進一步增加。