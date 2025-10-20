陸第3季GDP未能「保5」 官方：因美國濫施關稅

大陸國家統計局公布，第三季中國GDP增速滑落至4.8%，跌破5%的重要整數關口。對此，大陸國家統計局發言人不點名批評美國指稱，第三季以來，「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，中國經濟發展面臨的外部環境更趨複雜。但該發言人強調，中國要實現今年全年「5%左右」的經濟增長目標，依然「有基礎、有支撐」。

據上海澎湃新聞報導，針對大陸第三季GDP年增率來到4.8%，大陸國家統計局新聞發言人表示，「三季度GDP增速回落是多種因素共同作用的結果。」主要是外部環境複雜嚴峻、大陸國內結構調整壓力較大等因素共同作用的結果。

該發言人稱，從國際看，第三季以來，「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，單邊主義、保護主義盛行，國際經貿增長不穩定不確定性加大，中國經濟發展面臨的外部環境更趨複雜。

從國內看，中國正處在經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增勢減緩客觀上影響經濟增速回落。

不過，大陸國家統計局發言人也強調，這些問題都是發展中的問題、轉型中的問題，中國經濟從來都是在攻堅克難中不斷發展壯大的。

國家統計局新聞發言人進一步表示，盡管經濟增速有所回落，但中國經濟「穩中有進」的發展態勢沒有變。從增長水準看，中國第三季4.8%的經濟增速仍明顯高於多數主要經濟體，「對於這麼大體量的經濟體尤為難能可貴」。

該發言人表示，中國第三季經濟總量達到人民幣35.5兆元，超過全球第三大經濟體（德國）2024年全年經濟總量。從就業、物價來看，就業形勢總體穩定，物價運行有所改善。從國際收支看，保持總體平衡。第三季中國貨物進出口總額年比增長6.0%，外匯存底連續兩個月增加。

大陸國家統計局新聞發言人指出，中國要實現全年經濟發展目標仍有較多有利條件，「實現全年預期目標有基礎有支撐，但也需要付出艱苦努力。」大陸國務院總理李強在今年政府工作報告中提出，今年經濟發展目標之一是「國內生產總值增長5%左右」。