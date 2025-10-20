快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

聽新聞
0:00 / 0:00

陸第3季GDP未能「保5」 官方：因美國濫施關稅

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸第三季GDP增速降至4.8%，對此大陸國家統計局表示，第三季以來，「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，中國經濟發展面臨的外部環境更趨複雜。圖為山東青島港貨櫃碼頭。（新華社）
中國大陸第三季GDP增速降至4.8%，對此大陸國家統計局表示，第三季以來，「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，中國經濟發展面臨的外部環境更趨複雜。圖為山東青島港貨櫃碼頭。（新華社）

大陸國家統計局公布，第三季中國GDP增速滑落至4.8%，跌破5%的重要整數關口。對此，大陸國家統計局發言人不點名批評美國指稱，第三季以來，「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，中國經濟發展面臨的外部環境更趨複雜。但該發言人強調，中國要實現今年全年「5%左右」的經濟增長目標，依然「有基礎、有支撐」。

據上海澎湃新聞報導，針對大陸第三季GDP年增率來到4.8%，大陸國家統計局新聞發言人表示，「三季度GDP增速回落是多種因素共同作用的結果。」主要是外部環境複雜嚴峻、大陸國內結構調整壓力較大等因素共同作用的結果。

該發言人稱，從國際看，第三季以來，「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，單邊主義、保護主義盛行，國際經貿增長不穩定不確定性加大，中國經濟發展面臨的外部環境更趨複雜。

從國內看，中國正處在經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增勢減緩客觀上影響經濟增速回落。

不過，大陸國家統計局發言人也強調，這些問題都是發展中的問題、轉型中的問題，中國經濟從來都是在攻堅克難中不斷發展壯大的。

國家統計局新聞發言人進一步表示，盡管經濟增速有所回落，但中國經濟「穩中有進」的發展態勢沒有變。從增長水準看，中國第三季4.8%的經濟增速仍明顯高於多數主要經濟體，「對於這麼大體量的經濟體尤為難能可貴」。

該發言人表示，中國第三季經濟總量達到人民幣35.5兆元，超過全球第三大經濟體（德國）2024年全年經濟總量。從就業、物價來看，就業形勢總體穩定，物價運行有所改善。從國際收支看，保持總體平衡。第三季中國貨物進出口總額年比增長6.0%，外匯存底連續兩個月增加。

大陸國家統計局新聞發言人指出，中國要實現全年經濟發展目標仍有較多有利條件，「實現全年預期目標有基礎有支撐，但也需要付出艱苦努力。」大陸國務院總理李強在今年政府工作報告中提出，今年經濟發展目標之一是「國內生產總值增長5%左右」。

延伸閱讀

中共召開20屆四中全會 市場關注四大題材

陸總理7年來首訪！李強預計10月下旬赴新加坡訪問

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

習近平電賀金正恩 李強率團訪平壤 中朝關係再升溫

相關新聞

談十五五規劃 陸學者：促進統一、兩岸和平是今後方向

中共四中全會今起在北京召開，將審議關於「十五五規劃（2026年到2030年）」建議文件。大陸國家發改委宏觀經濟研究院學者...

大陸第3季GDP增長率跌破5% 降至4.8%

中國大陸今年前三季GDP成長率節節下滑，第三季更跌破5%的重要整數關口。據大陸國家統計局20日上午公布的數據，今年第一季...

陸第3季GDP增速跌破5% 陸統計局：實現全年目標仍有基礎

中國大陸今年前三季GDP成長率節節下滑，第三季更跌破5%的重要整數關口至4.8%。對此，大陸國家統計局評估，第三季GDP...

陸第3季GDP未能「保5」 官方：因美國濫施關稅

大陸國家統計局公布，第三季中國GDP增速滑落至4.8%，跌破5%的重要整數關口。對此，大陸國家統計局發言人不點名批評美國...

中國房市仍低迷 9月各線城市新房及中古屋價格下跌

中國國家統計局今天公布9月份70個大中城市房價，各線城市的新建商品住宅及中古屋價格均較8月份下降，與去年9月比較，降幅呈...

安世半導體遭管控風暴 旗下東莞廠擬改「上四休三」

大陸科技企業聞泰科技旗下子公司安世半導體（Nexperia）近日陷入中荷出口管制風波，隨著事件延燒，如今已傳導至安世半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。